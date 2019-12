Paolo Fox, oroscopo vigilia capodanno 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: che vigilia di capodanno sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Soffermiamoci sulle previsioni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele di oggi 31 dicembre 2019. Ariete: il segno è decisamente contento che ormai alle porte ci sia il 2020, perché ogni nuovo inizio è sempre una bella sfida da affrontare. Questo 2019 è stato fruttuoso ma decisamente stancante. Toro: in questa ultima giornata dell’anno si trovano grandi spunti per il futuro. Si taglia l’inutile. Il 2020 è un anno importante e si è tra i favoriti, anche se c’è da chiudere una situazione. Gemelli: il segno in questa giornata è molto riflessivo, tra l’altro la Luna dissonante dice che nonostante l’indole di accompagnarsi a tante persone magari proprio nell’ultimo giorno dell’anno oggi vorrà stare con poche e riservate, selezionate persone. E’ importante iniziare a fare un po’ di selezione anche in amore. Cancro: si deve vivere questa giornata nel più completo relax, nasce con una Luna positiva con un nuovo anno che parte bene. Ci sono però tanti nodi da sciogliere. Una forte agitazione scuote tutte le persone che si hanno attorno anche per un animo del segno meno quieto del solito. Attenzione al senso di precarietà comune ad altri segni come l’Ariete che porta a dire cose che non si pensano. Doppia attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA