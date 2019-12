Paolo Fox, oroscopo vigilia capodanno 2020/ Vergine, Leone, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: che fine anno aspettarsi per Vergine, Leone, Bilancia e Scorpione?

Analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox per i segni Vergine, Leone, Bilancia e Scorpione sempre facendo riferimento a oggi 31 dicembre 2019. Vergine: quando ci si sente pigri si delega agli altri il compito di organizzare la propria vita, anche se si pensa spesso di poter fare tutto da soli senza aiuto. Ora però questo ci vuole magari da un Acquario o Capricorno o Toro o addirittura dello stesso segno. Leone: “O con me o contro di me”, potrebbe essere il motto del 2020 quando Saturno andrà per diverse volte in opposizione dicendo al segno di tagliare corto e non proseguire progetti inutili. Bilancia: il segno è fonte di piccole ansie per gli altri, perché non dà delle risposte. Su questa situazione precaria e di tensione come si può dire di sì a progetti così importanti, conviene ripassare in primavera. Scorpione: si deve vivere Capodanno in maniera tranquilla dopo le ultime complicate 48 ore. C’è stata una Luna dissonante e dal 29 c’è stato chi è stato male e chi si è messo da parte. A meno che non si abbiano 20 anni si passerà Capodanno in maniera tranquilla senza agitarsi. Non ci si deve arrabbiare e pensare sempre di essere sfortunati. Nel 2020 Giove e Saturno saranno positivi tra l’altro. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA