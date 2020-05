Paolo Fox, quando torna a I Fatti Vostri?/ “Video meme su mio oroscopo una montatura”

Pubblicità

Paolo Fox ed il suo oroscopo rappresentavano fino a poche settimane fa un appuntamento imperdibile di ogni puntata quotidiana de I Fatti Vostri. Dopo l’esplosione della pandemia da Coronavirus, però, il popolare astrologo decise di fare un passo indietro e sospendere la sua rubrica astrologica per lasciare spazio all’informazione. All’epoca era stato il padrone di casa Giancarlo Magalli a spiegare: “Ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a fare l’oroscopo non gli sembrava adatto”. Oggi però, Paolo Fox è tornato, almeno in collegamento, ma ancora una volta non per redigere il suo popolare e sempre affidabile oroscopo. L’astrologo e volto tv ha deciso di intervenire per precisare il contenuto di un video meme che in questi giorni sta facendo il giro dei social e che lo vede protagonista. Nel video in questione, tratto dalla puntata speciale di fine 2019, Fox dettava come sempre le sue previsioni astrologiche raccontando di una situazione astrale “bellissima” nei mesi che sarebbero arrivati e precisamente “tra gennaio e maggio”. Inoltre per la prima parte dell’anno aveva annunciato “grandi successi”. Ovviamente la sua frase era contestualizzata ad un segno specifico ma in questo caso il video contestato dall’astrologo era stato usato per generalizzare sulla situazione di inizio 2020 e suscitare critiche contro di lui, alla luce poi del momento difficile che vede coinvolta l’Italia in primo luogo e poi tutto il mondo.

Pubblicità

PAOLO FOX TORNA A I FATTI VOSTRI: PRECISAZIONE SU VIDEO MEME

In collegamento Skype alla trasmissione di Rai2, Paolo Fox ha così voluto fare chiarezza premettendo: “Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l’oroscopo della persona. Quando fai l’oroscopo della persona guardi la data, l’orario e da lì vedi come sarà. Non vedi cosa accade nel mondo”. Poi, riferendosi al video meme ha precisato: “E’ uscito un video in cui io sembra che dico grande successo e grande anno in realtà è un video montato ad arte perché lo spezzone all’inizio non riguardava il 2020. Riguardava un solo segno zodiacale”. Qualcuno, dunque, a detta dell’astrologo avrebbe montato ad arte il video “facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”. In contemporanea alla sua presenza in video, sui social in tanti utenti hanno domandato quando sarebbe tornato con il suo tradizionale oroscopo. E finalmente c’è una data: lunedì 11 maggio. “Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”, ha però precisato. Prima di salutare il suo pubblico di affezionati, ha tenuto a precisare che: “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. L’ho sempre inteso. Chi vuole vedere un mago e vuole pensare che io dica solo verità assolute non ha capito nulla. Se sono amato vado avanti, al contrario continuerò questa passione per conto mio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA