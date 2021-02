Paolo Fox “Quella volta che ho rischiato di morire”/ “Salvato al pronto soccorso e..”

‘Salvato al pronto soccorso’, con queste parole Paolo Fox ha raccontato ai suoi fan tempo fa, il momento in cui ha temuto il peggio arrivando in ospedale in preda ad una colica renale e non solo. Oggi il rinomato astrologo sarà ospite in tv in occasione del suo compleanno per raccontarsi a Francesca Fialdini in Noi.. A ruota libera, in cui avrà modo di rivelare il suo oroscopo di San Valentino. Tra i racconti della sua vita e della sua carriera, sicuramente Paolo Fox menzionerà anche il momento in cui ha temuto il peggio rischiando addirittura la morte e trovando degli angeli che lo hanno salvato tirandolo via per i capelli: “Sono stato salvato dal pronto soccorso”. Tutto è nato qualche tempo fa quando un giorno Paolo Fox non si è presentato al suo solito posto ne I Fatti Vostri e a quel punto Giancarlo Magalli si è ritrovato a dover raccontare che il collega era assente per via di un ricovero in ospedale per una colica renale.

Paolo Fox “Ho rischiato di morire”

In realtà le cose erano un po’ più gravi di così tanto che proprio Paolo Fox poi, tempo dopo, ha raccontato che si è trattato di qualcosa di più di una semplice colica renale telefonando in diretta durante la puntata per raccontare tutto: “Mi sono addirittura avventurato in Trentino, dove sono stato salvato dal pronto soccorso nonostante tutti fossero impegnati e indaffarati per la questione del Covid”. L’astrologo ha raccontato di aver trovato tutti molto preparati ma, soprattutto, molto comprensivi e calorosi, emergenza per la quale proprio Paolo Fox è stato costretto a spostarsi d’urgenza dalla sua regione di residenza per trovare conforto e aiuto. Cosa svelerà oggi pomeriggio?



