Paolo Fox: “Video oroscopo per il 2020? Tagliato da qualche imbecille”/ “Non dico…”

Paolo Fox, ai microfoni de Il giornale, svela la verità su un video che sta circolando sul web in cui annunciava un 2020 positivo. Complice la seconda ondata di contagi da coronavirus, il video che stava già circolando a marzo, è tornato d’attualità. Paolo Fox, però, ha svelato la verità precisando che le previsioni che stanno circolando sul web non era riferite genericamente al 2020, ma erano le previsioni per il Capricorno che, come per gli altri segni di terra, ha avuto dei buoni riscontri escludendo i problemi derivati dalla pandemia. Come ha spiegato Paolo Fox, così, il video che sta circolando sarebbe stato tagliato da qualche utente che si è divertito a diffondere poi il video sul web facendolo diventare virale.

PAOLO FOX SMONTA LA FAKE NEWS SULL’OROSCOPO 2020

Paolo Fox smonta la fake news sul video relativo alle previsioni sull’oroscopo del 2020. Quelle di Fox che stanno circolando sul web non sono previsioni riferite al 2020 come ha chiarito lui stesso. “È da marzo che gira questo video, se lei ci fa caso io non dico mai ‘2020’. Inoltre, è molto generico quello che dico. Cos’hanno fatto? Qualche imbecille bonario si è divertito a prendere un video dell’oroscopo che ho fatto e a estrapolare la previsione del segno del sagittario (prima parte, dedicata ai viaggi) e del segno del capricorno“, spiegato Paolo Fox a Il Giornale. “Per carità, se uno fa le cose sbagliate lo ammetto, siamo tutti umani, però diciamo che non è una cosa vera“, ha aggiunto l’astrologo facendo così chiarezza sulla fake news che sta circolando sul web.



© RIPRODUZIONE RISERVATA