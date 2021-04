Paolo, fratello Valentina Persia/ “Vita segnata dalla morte del padre e del marito Salvo”

Paolo, fratello di Valentina Persia, ieri è stato ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live” per parlare dell’esperienza della sorella all’Isola dei Famosi 2021. In questi ultimi giorni la comica di La sai l’ultima? è stata protagonista di forti contrasti con Fariba Tehrani. In studio, è intervenuto Stefano, migliore amico di Fariba: “È logorroica, impulsiva, ma c’è stata una reazione troppo forte”. Paolo Persia, ammettendo una reazione esagerata della sorella, ha comunque cercato di difenderla: “Le reazioni possono essere esagerate perché si deve fare i conti con la fame”. Il fratello della comica ha anche rivelato che i gemelli, Carlotta e Lorenzo, al momento stanno con la madre di Valentina: “Sono orgogliosi, guardano la replica il giorno dopo. Ci stiamo appassionando, ci ha un po’ stravolto come i Mondiali”. Valentina è cresciuta con quattro fratelli maschi: “Il maschio di casa è lei, si è forgiata con quattro fratelli. Valentina è sempre stata così. A 5 anni fece per la prima volta l’imitazione di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini“.

Paolo Persia: la vita difficile della sorella Valentina

Paolo Persia, fratello di Valentina, in una recente intervista al settimanale Di Più ha parlato della vita difficile della sorella, segnata dalla perdita improvvisa del compagno Salvo: “Lui e Valentina hanno vissuto una storia bellissima, durata 4 anni. Mia sorella ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta che cosa fosse l’amore, che non aveva mai provato nulla di simile prima. La morte di Salvo è stato per mia sorella un colpo devastante, durissimo”. Il fratello di Valentina Persia ha aggiunto che la comica è stata anche profondamente colpita dalla morte del padre, nel 2015, dopo una lunga lotta contro una malattia: “Valentina ha sempre avuto un legame speciale con papà. Lui l’ha sempre incoraggiata anche nella carriera. Sono certo che anche in Honduras pensa sempre a papà e questo le dà la forza per andare avanti, per dare il massimo”, ha aggiunto sulle pagine del settimanale. Inoltre Valentina Persia ha raccontato di aver sofferto di depressione post partum dopo la nascita dei gemelli, di cui non ha mai rivelato il nome del padre.

