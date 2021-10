Paolo Galimberti, ex compagno Alfonso Signorini/ “Mia madre lo prese come un figlio”

Questo pomeriggio Alfonso Signorini sarà uno dei protagonisti nel ricco parterre di ospiti di “Verissimo” e per il ritorno del 57enne giornalista e conduttore televisivo, nonché storico volto proprio delle reti Mediset, negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, c’è da aspettarsi sicuramente brio, divertimento e qualche aneddoto sulla sua vita privata. Infatti, in passato, il padrone di casa del Grande Fratello VIP aveva avuto modo di rievocare alcuni commoventi aneddoti a proposito della mamma scomparsa nel 2011 e quindi nella chiacchierata odierna potrebbe esserci spazio pure per l’amore e per la lunga storia che Signorini ha avuto con Paolo Galimberti, suo ex compagno.

Ma chi è Paolo Galimberti e cosa sappiamo dell’uomo che per molto tempo è stato il partner di Alfonso Signorini? Nato nel 1968 a Giussano, dopo una carriera da imprenditore nel 2013 era stato eletto al Senato col Popolo delle Libertà, aderendo successivamente a Forza Italia di cui è diventato il tesoriere e vice presidente in Lombardia. Ma la notorietà per Galimberti, più che per la comunque rimarchevole attività politica, è arrivata per via della relazione con Signorini: il politico forzista, omosessuale dichiarato, pare sia stato decisivo anche per il coming out del noto giornalista televisivo che fino ai 28 anni non aveva mai accettato davvero di essere gay. Come è noto alle cronache, soprattutto da alcuni post sui social di Signorini, la loro storia è finita da un po’ ma i reali motivi non si conoscono.

PAOLO GALIMBERTI, CHI E’ L’EX COMPAGNO DI ALFONSO SIGNORINI?

A far capire che la loro liaison era giunta al termine prima uno scatto su Instagram di Signorini che annunciava un San Valentino 2019 da solo e poi, nel 2020, l’accenno a un nuovo compagno di cui tuttavia si sa ben poco. Ad ogni modo se ancora oggi al nome di Alfonso Signorini si associa quello di Paolo Galimberti è perché la loro relazione pare sia stata importante per entrambi: pur rimanendo spesso abbottonato sull’argomento, l’opinionista Mediaset ha rivelato che è stato proprio l’amore per Paolo a spingerlo ad accettare la propria omosessualità, accettarsi perciò che è e raccontarlo ai genitori. “Non volevo dare loro un dispiacere, volevo che invecchiassero serenamente” ha confessato candidamente accennando ai mille problemi che si faceva.

Se per il papà tuttavia non fu facile accettar Galimberti quale fidanzato del figlio (“Con lui ha mantenuto una certa rigidità, non gli dava troppa confidenza”), per la mamma a cui Signorini era molto legato pare che il politico forzista fosse uno di famiglia. “Quando l’ha conosciuto, l’ha preso come un figlio” ha spiegato il diretto interessato che però poi non ha mai svelato i motivi della rottura con Paolo e soprattutto da parte di entrambi non sono mai arrivate dichiarazioni ufficiali a confermare quello che comunque tutti sapevano. Altri dettagli relativi alla relazione con l’uomo che, secondo Dagospia, conviveva con lui in un appartamento in Piazza Diaz, li conosciamo per via di una vecchia intervista al magazine “Grazia” in cui Signorini spiegava di avere “un compagno da 10 anni” ma di non essergli sempre particolarmente fedele…



