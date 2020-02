PAOLO GALIMBERTI/ Il grande amore di Alfonso Signorini “finito” o…

Paolo Galimberti è uno degli ultimi compagni di Alfonso Signorini noti al grande pubblico. O meglio ex, visto che l’imprenditore e politico italiano avrebbe ormai interrotto da tempo la sua relazione con il conduttore. Le notizie sulla vita privata del giornalista sono offuscate dalla volontà dello stesso di lasciare che una fetta della sua vita privata non finisca sotto i riflettori. E data la sua esperienza come direttore di Chi, non stupisce molto notare come sia riuscito appieno nell’impresa. Da quanto ne sappiamo, il legame fra Galimberti e Signorini è nato vent’anni fa e nessuno dei due ha mai scelto di fare il grande passo e puntare alle nozze. “Sono contrario sia a quello gay, sia a quello etero”, ha detto tempo fa Signorini al settimanale Grazia, “fare una promessa, davanti a Dio o davanti a un ufficiale del municipio, di eterna fedeltà, non va d’accordo con il mio modo di pensare. Insomma, io non so quello che mi succederà domani mattina. Ma soprattutto voglio avere la libertà di alzarmi dal letto e poter dire ‘Faccio quello che mi pare'”.

PAOLO GALIMBERTI, EX O COMPAGNO DI SIGNORINI?

A oggi è difficile capire se il rapporto fra il giornalista e Galimberti sia ancora in vita, ma siamo sicuri che alla luce di queste sue parole, il tema fedeltà sia visto in modo libero da parte di entrambi. Paolo Galimberti non ha mai nascosto la sua relazione con Alfonso Signorini, così come quest’ultimo ha scelto a un certo punto di parlarne in modo aperto. Eppure già sette anni fa, Il Fatto Quotidiano ha etichettato il politico come ‘ex’ e non come attuale compagno del direttore di Chi. Nonostante nessuno dei due abbia mai parlato della possibile fine del loro amore. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Alfonso Signorini sarà ospite di Verissimo per raccontarsi. Rivelerà anche di essere ancora impegnato con Galimberti? Per riuscire a fare delle ipotesi bisogna raccogliere alcune dichiarazioni fatte dal conduttore negli ultimi anni.

LE DICHIARAZIONI DEL GIORNALISTA

Per esempio, alla morte della madre ha confessato di aver buttato fuori di casa persino il compagno. Che si trattasse ancora dell’imprenditore italiano? “Sto con lui da 12 anni, è una figura indispensabile, l’amore è fiducia, apertura, lasciarsi andare. Ci si abbandona senza difese”, ha raccontato però l’anno successivo a Panorama, “noi, ad esempio, facciamo una vita lontana ma abbiamo bisogno sempre l’uno degli altri”. Un legame forte quindi, passato o presente che sia, anche se la passione era già venuta meno da qualche tempo. “Subentra un’intimità e una comunione che vale molto di più”, ha aggiunto il giornalista. Dopo aver rivelato la difficoltà di fare coming out con i genitori, Signorini ha parlato anche di quell’abbraccio che la sua famiglia gli ha regalato subito. “Figuratevi che quando mia mamma è morta, aveva una maglietta che le aveva regalato cinque anni prima il mio fidanzato”, ha concluso.



