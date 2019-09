PAOLO GENTILONI COMMISSARIO UE PER L’ITALIA/ “Onorato, grazie al Premier Conte”

Era nell’aria, ora c’è la piena conferma: Paolo Gentiloni è il candidato alla Commissione Ue, nominato dal Consiglio dei Ministri conclusosi poco fa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha informato il CdM – a quanto apprende l’Ansa – «di aver comunicato ieri alla presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen il nome di Paolo Gentiloni come membro italiano della nuova commissione». Il primo commento del diretto interessato arriva tramite una nota pubblica, «Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’incarico conferito. E’ una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l’Italia e per l’Europa». Il testa a testa tra la nomina in Commissione Ue e il Ministero degli Affari Ue è stato risolto ieri mattina nell’ultima riunione pre-salita al Colle dove tutte le nomine sono state presentate e accettavate dal Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto la Von der Leyen ha fatto sapere che martedì 10 settembre prossimo presenterà ufficialmente l’intera squadra di Governo in Commissione Ue e con ogni probabilità Gentiloni farà parte del futuro esecutivo: secondo fonti dell’Adnkronos, l’ex Premier Pd sarebbe in pole per il portafoglio importante degli Affari Economici. (agg. di Niccolò Magnani)

L’EX PREMIER AMATO A BRUXELLES

Paolo Gentiloni è il candidato dell’Italia per la Commissione Ue: l’indicazione è arrivata a Bruxelles nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto 2019. E’ stato il premier Giuseppe Conte ad informare la futura presidente Ursula von der Leyen, con l’ex premier del Partito Democratico che rappresenterà lo Stivale come membro del nuovo esecutivo europeo. Come evidenzia Il Sole 24 Ore, la designazione ufficiale di Gentiloni come candidato italiano arriverà nel corso del primo Consiglio dei ministri del Governo M5s-Pd. Secondo le prime indiscrezioni, cresce l’aspettativa che il portafoglio sarà quello degli Affari Economici. Arriva finalmente l’indicazione di Roma sul nome unico per l’esecutivo europeo dopo il clima di tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle: nelle scorse settimane erano circolati i nomi di Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e Gian Marco Centinaio. Ora, invece, tocca al Pd…

ITALIA CANDIDA PAOLO GENTILONI PER COMMISSIONE UE

Escluso dalla lista dei ministri che formeranno il Governo Conte-bis, Paolo Gentiloni è riuscito a mettere d’accordo M5s e Pd nel giro di breve tempo: favorito fin dall’inizio delle trattative tra le due nuove forze di maggioranza, l’ex premier sarà chiamato a ricoprire un ruolo importante per delineare il peso dell’Italia in Europa. Senza dimenticare le recenti polemiche tutte interne al Partito Democratico: Gentiloni è stato infatti accusato da Matteo Renzi di aver tentato di fare saltare le trattative con il Movimento 5 Stelle, un audio “rubato” che ha scosso l’ambiente in casa dem. Le parole del senatore di Rignano non sono passate inosservate neanche al segretario Zingaretti, che si è schierato al fianco del predecessore di Conte. Sono già molte, infine, le reazioni alla candidatura di Gentiloni per la Commissione Ue, ecco l’attacco del leghista Claudio Borghi: «Scusate, ma per quei tre rimasti che ancora non hanno capito… ma vi pare che avremmo potuto rimanere con chi non ha problemi a nominare GENTILONI commissario europeo? Attenzione al mare».



