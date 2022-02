Paolo Graziosi è morto di Covid/ Lavorò con Moretti, Bellocchio e Sorrentino

Lutto nel mondo del cinema e del teatro italiano: è morto Paolo Graziosi, attore di 82 anni. Come reso noto dalla famiglia, l’interprete si è spento all’ospedale San Bortolo di Vicenza: è stato stroncato dal Covid-19. Un doloroso addio, considerando lo spessore dell’artista, amato dai più grandi registi del cinema italiano.

Molto attivo tra cinema, teatro e televisione, Paolo Graziosi ha combattuto e vinto una lunga battaglia contro il cancro, ma purtroppo è stato sconfitto dal virus. Come evidenziato dai colleghi di Repubblica, l’attore lascia la moglie Elisabetta Rosio e i figli Davide e Viola, quest’ultima apprezzata attrice di teatro.

ADDIO A PAOLO GRAZIOSI, SCONFITTO DAL COVID-19

Paolo Graziosi ha collaborato con tanti cineasti di spicco del cinema italiano. Da Francesco Rosi a Marco Bellocchio, passando per Nanni Moretti e Paolo Sorrentino: le sue interpretazioni hanno ottenuto grande riscontro in tutti i campi. Pensiamo alla recente apparizione in Tre piani di Nanni Moretti, senza dimenticare i ruoli ne Il Divo di Paolo Sorrentino o ne Il giovane favoloso di Mario Martone. Nel mondo del teatro, invece, è stata molto amata la sua rappresentazione de La Lezione, tratta da uno scritto di Eugene Ionesco. Senza dimenticare il riallestimento di Der Park, diretto da Peter Stein. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’82enne, queste le parole commosse del regista Roberto Andò: «Con Paolo Graziosi se ne va un grande attore, un uomo di spirito sottile e profonda intelligenza, un amico meraviglioso». Così, invece, il compositore Nicola Piovani: «Se n’è andato Paolo Graziosi. Un artista di gran Teatro. Ciao Paolo, che il viaggio ti sia sereno!».

