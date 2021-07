Paolo Hendel “Sono diventato papà a 54 anni”/ “Donne? Mi chiamano femminista ma…”

Paolo Hendel è l’ospite della nuova puntata di Estate in diretta, su Rai 1. Il comico ha iniziato, raccontando i suoi studi: “Ho fatto tutto un po’ tardi, mi sono laureato in lettere a 44 anni. Tutto molto con calma, infatti devo fare un po’ di cose ma ho i miei tempi.” ha ammesso. D’altronde, Hendel ha rivelato che: “Da ragazzo ero un po’ un bischerone, ho fatto le scuole elementari in classe con soli maschi.” Diversa, invece, la questione con le ragazze: “Con loro ho avuto bisogno di capire come comportarmi.” E infatti ricorda che la paternità è arrivata non prestissimo: “Sono diventato papà a 54 anni. – e col sorriso, ha aggiunto – Ero un bel ragazzo, le foto della gioventù non ne ho tante.” Proprio nel suo nuovo spettacolo, Hendel parla del mondo femminile partendo dalla parola ‘donna’.

Paolo Hendel e il rapporto con le donne: “Dicono che sono un femminista ma…”

“Lo spunto del mio spettacolo è stato la visita geriatrica, quando ho accompagnato mia madre.” ha esordito Hendel a Estate in diretta, raccontando dunque che “Quando mia madre doveva andare in bagno, la geriatra apre la porta dello studio e mi dice ‘tocca a lei’. Da lì mi sono reso conto degli anni che passano ed ho scritto il libro ‘La giovinezza è sopravvalutata’.” Paolo Hendel ha quindi regalato un aneddoto a Roberta Capua, tornando sull’argomento ‘donna’: “Sulla parola donna, nello spettacolo, parlo male di noi maschi, dei nostri difetti. I miei amici mi dicono che sono femminista. Un maschio femminista non credo possa neanche esistere.” ha poi concluso.

