Paolo Hendel: “Vecchiaia è brutta? Ho i miei dubbi”/ “Sono più felice ora che prima”

Paolo Hendel, attore, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 6 marzo 2023. L’uomo ha 71 anni ed è padre di una figlia di 17, di nome Marta: “Avevo 54 anni quando è venuta alla luce, sono quello che si definisce un primiparo attempato”, ha ironizzato l’artista. Il poeta italiano Giacomo Leopardi parlava già della ‘vecchiezza’, definendola una ‘detestata soglia’, ma Hendel non è sicuro che sia così: “Io ho i miei dubbi. Sono più felice ora rispetto a quando ero ragazzino, perché se trovi un po’ di leggerezza riesci a stare meglio”.

PAOLO HENDEL: “MONICELLI PARAGONAVA LA VITA A UN BALOCCO E RACCOMANDAVA DI VIVERLA CON LEGGEREZZA”

Uno dei maestri di Paolo Hendel, Mario Monicelli, secondo quanto asserito dall’attore a “Oggi è un altro giorno”, aveva un’abitudine particolare: “Quando ti vedeva preso da cose di scarsa importanza, come spesso capita nella vita, alzava il dito a mo’ di ammonimento dicendo che l’esistenza altro non è che un balocco e, quindi, va vissuta con leggerezza. A 90 anni Monicelli ha stupito tutti: è passato da ‘La vita è un balocco’ a ‘La vita è un dépliant’. Da lui ho appreso l’autoironia”.

