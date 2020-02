PAOLO JANNACCI, CANZONE “VOGLIO PARLARTI ADESSO”/ I gesti importanti (Sanremo 2020)

Paolo Jannacci ha fatto sentire la sua voce anche nella quarta serata di Sanremo 2020. In gara con il brano “Voglio parlati adesso” e guidato dal maestro Maurizio Bassi, il cantante si è presentato sul palco in smoking. Un taglio moderno e nero, con i gemelli d’oro ai polsini e papillon con gli stessi motivi. Forse all’inizio dell’interpretazione la sua mano destra ha tremato un po’, un gesto impercettibile agli occhi più disattenti. Interessante anche il suo modo di gesticolare e le pause fatte per sottolineare le parole più importanti del testo. Verso la fine della performance, Jannacci ha deciso di sedersi sui primi gradini della scalinata vicino all’orchestra, ancora una volta per dare un significato profondo alla chiusura della canzone.

PAOLO JANNACCI AL TREDICESIMO POSTO IN CLASSIFICA

“Paolo Jannacci si merita il podio”; “Paolino sei grande”, scrivono i fan su Twitter. Clicca qui per guardare il video dell’esibizione di Paolo Jannacci. Al momento Jannacci è al tredicesimo posto in classifica, dietro Anastasio. Non tutto è andato per il verso giusto per lui a Sanremo 2020. L’artista infatti ha subito il furto del portafogli ancora prima che la competizione avesse inizio. In occasione del Red Carpet dello scorso lunedì, Jannacci infatti si è accorto di essere stato vittima di un furto. Stessa sorte anche per una collaboratrice della Rai, che a quanto pare sarebbe stata derubata di gioielli e denaro. Secondo quanto riferisce Leggo, le ricostruzioni parlano di tre donne di origine straniere con dei neonati, in cerca di un posto per dormire presso l’Hotel Liberty. In quei momenti, mentre i gestori erano impegnati ad aiutare le tre sconosciute, un uomo con il cappuccio sarebbe uscito di corsa dall’ingresso per poi dileguarsi nel nulla.

I RINGRAZIAMENTI AI FAN

“Ho fatto la denuncia. Prima del Red Carpet ce l’avevo”, ha detto Jannacci a Today, “ho chiamato anche i vigili, ma non credo si ritroverà mai”. Più leggeri i toni invece del cantante su Instagram, dove ha condiviso un breve video che lo vede con Francesco Mandelli. “Ci siamo preparati per la nostra esibizione con la solita serietà bestiale che ci contraddistingue”, scrive. Intervistato da Rockol, l’artista ha voluto invece ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi giorni. “Mi danno carica, mi fanno capire che ho fatto una cosa giusta, poi può piacere o non piacere però è giusta, perché ognuno bene o male si è immedesimato”, ha detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA