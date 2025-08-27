Paolo Jannacci, chi è il figlio di Enzo Jannacci: musicista come il papà, da quando è rimasto senza di lui ha cercando di rendergli onore

Paolo Jannacci, l’unico figlio di Enzo Jannacci, è nato dall’amore con Giuliana Orefice: i due sono stati insieme tutta la vita. Il medico e musicista e la moglie sono convolati a nozze nel 1967 e cinque anni più tardi hanno messo al mondo il loro unico figlio, che per quarant’anni ha goduto dell’amore del papà e cinquanta di quello della mamma, scomparsa appena un anno fa. Ma chi è il figlio di Enzo Jannacci e cosa fa nella vita? Anche Paolo, come il papà, ha fatto della musica il suo mestiere. Il suo è un nome noto nel mondo della musica, avendo ereditato proprio dal padre il grande talento musicale.

Paolo Jannacci, chi è il figlio di Enzo Jannacci: l’ispirazione nel mondo della musica

Spinto dal papà, dal quale ha sempre preso ispirazione, Paolo Jannacci ha cominciato a studiare musica quando aveva appena sei anni: negli anni a seguire si è perfezionato sempre più, diventando musicista professionista nel 1988, fino ad arrivare a insegnare musica d’insieme al CPM a Milano. Nel 2023, dieci anni dopo la morte del suo amato papà, Paolo Jannacci ha realizzato un docufilm ispirato a suo padre, raccontando momenti di vita vissuti insieme a lui.

Nel 2019, raccontato il suo ultimo album “Canterò”, Paolo Jannacci ad Avvenire ha parlato del papà e di cosa gli avrebbe detto. “Sarebbe stato contento. E fiero per il solo provarci e mettersi allo scoperto. Poi sarebbe stato contento di come ho riarrangiato certe sue canzoni” ha dichiarato il figlio di Enzo Jannacci, che con il papà aveva un rapporto splendido, così come con la mamma. Proprio al padre si è ispirato nella sua carriera per fare musica e per inseguire i suoi sogni, dalla musica al canto. E, negli anni, proprio Paolo ha inseguito il mito del papà, cercando di rendergli giustizia con docufilm, concerti e libri.