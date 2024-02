Paolo Jannacci, il figlio di Enzo a Sanremo 2024/ “Il rapporto con papà? Viscerale, ci leggevamo dentro”

Chi è Paolo Jannacci, figlio di Enzo ospite a Sanremo 2024

Paolo Jannacci, figlio dell’indimenticabile Enzo, non ha ereditato dal padre soltanto un’incredibile somiglianza fisica, ma anche lo stesso grande amore per la musica e le parole. Figlio d’arte, Paolo ha affiancato suo padre sui palchi fin da giovanissimo, assorbendo e imparando i trucchi e l’arte del mestiere. Oggi Paolo Jannacci ha 51 anni, già una lunga carriera addosso e molti successi. Sarà ospite nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024 per proporre l’inedito L’uomo nel Lampo, brano di forte impatto che parla di un tema importante: le morti sul lavoro.

Paolo, figlio di Enzo Jannacci, è sposato con Chiara, con lei ha avuto una figlia nel 2008, Allegra. I due sono molto riservati. Il cantautore e musicista preferisce essere sotto i riflettori per la sua musica e portare avanti il ricordo di suo padre, con il quale aveva un rapporto bellissimo. Lui stesso, in un’intervista dello scorso anno a Vanity Fair, raccontava: “Com’era il rapporto con mio padre? Viscerale ma anche intellettuale, perché sapevamo leggerci l’uno dentro l’altro e tradurci. Io traducevo completamente il suo modo di pensare e di interloquire con gli altri. Lui a volte usava delle metafore stranissime e io le traducevo. E poi ci piaceva il contatto, ci abbracciavamo, a volte facevamo la lotta, ha sempre vinto lui.”

Paolo Jannacci e il ricordo di papà Enzo: “Hanno capito la sua umanità”

Quella di raccontare al contempo le problematiche e le bellezze dell’umanità è una missione di Enzo che il figlio Paolo Jannacci ha fatto sua. Un tratto, questo, che dell’artista scomparso nel 2013 a causa di una malattia incurabile è rimasto impresso nel cuore di tanti.

Aspetto del quale Paolo si è detto fiero: “Hanno capito la sua umanità e questo per me è molto importante. Quando è mancato non mi aspettavo niente, invece l’attenzione della gente è stata incredibilmente alta, come se fosse appunto scomparso un pezzo di umanità. Papà era sempre attento allo stato d’animo degli altri, al rispetto di noi stessi e di chi c’è intorno.” ha dichiarato il cantante.

