Paolo Jannacci/ “Per mia figlia Allegra ho imparato a fare…” (Vieni da me)

Jazzista, compositore e autore, Paolo Jannacci è uno dei più grandi musicisti italiani. Paolo comincia a coltivare la sua passione per la musica imparando a suonare i primi stumenti insieme a papà Enzo con cui comincia a muovere i primi passi. Da allora, Paolo Jannacci ha fatto tantissime cose nel mondo dello spettacolo. Il racconto della vita di Paolo Jannacci inizia dall’amara vigilia del Festival di Sanremo con la perdita del portafogli. “A Sanremo mi hanno rubato il portafogli” – racconta Jannacci. “Non lo so dove. Ho fatto il red carpet e alla fine della serata siamo andati a mangiare la pizza e mi sono accorto di non averlo”, racconta Paolo che ha poi raccontato di aver trascorso il resto della serata a bloccare tutte le sue carte di credito. Paolo, poi, rivive la sua partecipazione al Festival di Sanremo

PAOLO JANNACCI: “PER MIA FIGLIA ALLEGRA HO IMPARATO A FARE LO CHIGNON”

Voglio parlarti adesso, il brano che Paolo Jannacci ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2020 è scritto per la figlia Allegra. “Maurizio Bassi che è stato il produttore di mio papà, nel 2014, mi chiama e mi dice che aveva il pezzo giusto per la mia carriera. Il brano l’ho sentito subito ed era una ballata moderna. Poi, insieme ad Emiliano Bassi, suo figlio, e insieme ad Andrea Bonomo che è un grande paroliere, abbiamo scritto il brano perchè anche Andrea aveva un bambino di cinque anni e abbiamo scritto quello che sentivamo da padri“, racconta Jannacci. Il racconto della vita di Paolo Jannacci è legato a quello di papà Enzo con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. Dopo aver rivisto le foto della sua infanzia, Paolo con il sorriso racconta il suo amore per papà Enzo. Lo stesso amore che oggi nutre per la figlia Allegra. “Quando era piccola le cantavo Over the Rainbow“ – racconta Paolo Jannacci che per amore della figlia ha sempre un elastico in tasca. “Quando faceva danza le facevo anche lo chignon, ho imparato per lei“, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA