Paolo Kessisoglu, chi è e carriera: i primi successi con Luca e Paolo

Oggi pomeriggio, nel primo appuntamento settimanale con La volta buona, tra gli ospiti di Caterina Balivo nel salotto televisivo di Rai 1 ci sarà anche Paolo Kessisoglu. L’arte comica si unisce a doti attoriali e da conduttore televisivo, in un mix di talenti che l’ha reso uno dei personaggi più amati del piccolo schermo al fianco del collega Luca Bizzarri. Nato nel 1969 a Genova da una famiglia di origini armene, Kessisoglu si è appassionato sin da giovanissimo di musica e ha iniziato a suonare la chitarra, per poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Nel 1991 arriva il fatidico incontro con Luca Bizzarri, con il quale nel 1998 danno vita allo storico duo comico Luca e Paolo che tanto successo ha riscosso sul piccolo schermo. Anche se la loro prima storica collaborazione arriva al cinema, nel 1999, sul set di E allora mambo! di Lucio Pellegrini, e anche l’anno successivo in Tandem. Il primo grande successo televisivo arriva nel 2001, quando prendono parte a Mai dire Gol ma soprattutto debuttano alla conduzione de Le Iene, rimanendoci fino al 2011.

Paolo Kessisoglu tra tv, cinema e il rapporto con Luca Bizzarri

L’arte comica di Luca e Paolo si è poi ben distinta in Camera Café, la sitcom che ha incrementato la loro popolarità televisiva a partire dal 2003; seguono altre sitcom come La strana coppia e Così fan tutte, così come altre esperienze alla conduzione, da Scherzi a parte a Colorado, sino al Festival di Sanremo 2011 co-condotto al fianco di Gianni Morandi, Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis. Al cinema, poi, grande successo hanno ottenuto nei film Immaturi e Immaturi – Il viaggio.

“Il bello del mio lavoro è che sembra uno, ma è fatto di tanti mestieri, è difficile annoiarsi. Con il teatro e il cinema mi trovo più a mio agio rispetto alla televisione, che paradossalmente è quella che ho bazzicato di più“, ha raccontato Paolo Kessisoglu in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata lo scorso ottobre. Parlando invece del rapporto con Luca Bizzarri, ha ammesso: “Teniamo separate le nostre vite individuali“. Aggiungendo: “Ho amici più vicini, sebbene Luca sia una persona che stimo sul piano professionale, e gli voglio bene. Ma le nostre vite sono separate“.

