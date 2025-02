Attore e comico di successo conosciuto per il duo con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu è una delle personalità più amate e uniche dello spettacolo italiano. Di recente è tornato a far parlare di sè per via della sua performance insieme alla figlia Lunita sul palco di Sanremo 2025: i due si sono impegnati per sensibilizzare il pubblico sul tema del disagio mentale giovanile, un argomento oggi estremamente importante da prendere in considerazione. Attore sensibile e intelligentissimo, ha anche fondato l’associazione “C’è da fare“, che si impegna ad aiutare i giovani che hanno disturbi di carattere psicologico.

Molti lo associano automaticamente alla figura di Luca Bizzarri, ma qualche tempo fa Paolo Kessisoglu ha gelato il pubblico con una verità che nessuno si aspettava. Al programma Dimartedì condotto da Giovanni Floris, ha spiegato di avere amici più stretti rispetto al collega. Pur stimandolo molto, ha precisato che le loro vite rimangono separate e che nella vita di tutti i giorni non si frequentano come viene automatico pensare. Il comico, dunque, preferisce mantenere una linea di separazione tra la carriera e la vita privata, nonostante abbia ribadito più volte di volergli molto bene.

Emblematica della sua sensibilità è anche l’intervista sui genitori di Paolo Kessisoglu. Al Corriere della Sera ha rilasciato una lunga intervista aprendosi riguardo al rapporto con mamma e papà, tra rimorsi, gioie e dolori, come l’ultimo saluto a chi lo ha messo al mondo. Per un periodo, come ha rivelato lui stesso, si era allontanato da loro, per poi ricucire i rapporti più avanti nel tempo. Tutto questo gli aveva regalato una lezione importante: “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi“, ha spiegato, “Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe“.

I genitori di Paolo Kessisoglu sono entrambi morti. La madre è scomparsa a 77 anni dopo una diagnosi di infezione che poi si è rivelata essere qualcosa di decisamente più grave mentre il padre, 83enne è venuto a mancare appena dopo Capodanno. Il suo ultimo desiderio? Fare un viaggio a Palermo: “Ho prenotato subito, senza immaginare sarebbe stato l’ultimo. E’ stato un tempo sospeso e bellissimo in cui mi ha parlato di tutto“, aveva svelato l’attore.