Paolo Kessisoglu, dedica figlia Lunitta/ Foto, “sentiti libera di essere ciò che sei”

Paolo Kessisoglu ha scritto una bellissima dedica alla figlia Lunitta nel giorno del suo compleanno sui social. Il comico e attore del duo “Luca e Paolo” ha voluto condividere su Instagram una foto della figlia accompagnata da una lunghissima didascalia in cui ha parlato del suo ruolo di padre facendo anche una importante riflessione sul senso della vita e della crescita. “In questo giorno strano preferisco guardare te che comunque hai contribuito a fare di me ciò che sono oggi” – esordisce così Paolo nella lunga missiva scritta alla figlia. “Non so proprio cosa dire quando ti vedo così, libera, sorridente, “solportante”. Né so cosa pensare” – prosegue l’attore che scrive – “forse potrei limitarmi a pensare che una cosa buona nella vita l’ho fatta ma non è un pensiero che mi basta, di solito. Eppure dicono che per un genitore guardare senza dire molto, senza fare molto, sia sufficiente. Basta semplicemente esserci, sostenere quando vi sentite sconfitti e avete bisogno di appoggiarvi, non giudicare quando vi sentite invincibili e fate cazzate”.

Paolo Kessisoglu figli: “Lunitta mi piaci così come sei”

Nella seconda parte della dedica, Paolo Kessisoglu parlando alla figlia Lunitta nel giorno del suo compleanno riflette anche sul suo ruolo di padre e guida scrivendo : “a volte ci provo ma forse sono troppo immaturo per aspirare alla saggezza; ho, io stesso ancora, bisogno di sbagliare, di mettere in discussione tutto. Mah, bell’affare che hai fatto, a trovare me”. Poi via con la confessione: “sono apertamente imperfetto, pieno di contraddizioni, sono quello che vedi: ti ascolterò se vorrai consigli, starò zitto se avrai bisogno di parlare, ti abbraccerò se verrai a piangere da me”. Sul finale poi alla figlia Lunitta scrive: “ti avverto, saprai sempre cosa penso: passa talvolta il concetto che a voi figli non vi si debba influenzare; io invece desidero incidere, fare la differenza, cercherò di dirti sempre la mia verità, io che per tanto tempo mi sono detto le mie bugie. Sono quello che vedi, potrai sentirti libera di essere quello che sei” – concludendo con “e a me piaci così”. Che dire una bellissima dedica che ogni figlio-figlia vorrebbe sentirsi dal proprio padre. Le parole di Paolo, infatti, sono state accolto con grande emozione dai follower che gli hanno scritto: “le parole che non ho mai sentito. Buon compleanno, ragazza fortunata!”, mentre chi si è limitata a fare gli auguri di buon compleanno alla figlia Lunitta “auguri e complimenti per la riflessione” e “bellissima dedica Paolo. Auguri a tua figlia, buon compleanno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo (@paolokes) in data: 25 Lug 2020 alle ore 1:24 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA