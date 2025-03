Paolo Kessisoglu, che a Sanremo 2025 è salito sul palco insieme alla figlia Lunita per cantare una canzone che i due hanno scritto insieme, è ospite di “Vieni da me” di Caterina Balivo, proprio insieme alla figlia, nata nel 2003. La giovane racconta: “Sanremo ci ha uniti? In realtà già lo sentivo molto vicino. In passato però c’è stato un periodo un po’ complicato tra noi. C’era un mix di tante cose che ancora oggi non ho capito. Ci metto tanto tempo a creare la mia opinione sulle cose, a volte non le formo proprio. C’è stato tra noi un allontanamento, mi mancava ma non capivo cosa pensassi, quale fosse la mia opinione”

Dal canto suo Paolo Kessisoglu spiega: “I figli non li capiamo subito. Abbiamo fatto dei figli, ma non siamo genitori per un fatto di sangue. Non c’è un corso di istruzioni. Si parte scarsi e poi si comincia. Non vuol dire buttarsi giù ma essere consapevoli che la materia umana è questa, può dare dei problemi. Si può solo far meglio perché si parte già da una base molto complicata“.

Paolo Kessisoglu e la figlia Lunita: “Sanremo? Ci siamo pentiti almeno una volta”

La figlia di Paolo Kessisoglu, ospite di “Vieni da me”, racconta: “Durante il lockdown i miei genitori non erano ancora separati ma io sono rimasta bloccata in montagna con mamma. Eravamo andate a sciare proprio prima che scoppiasse il lockdown. Papà mi mancava, poi ci ha raggiunte”. Parlando invece del Festival di Sanremo, che nel 2025 ha visto Lunita e il papà insieme sul palco, Paolo Kessisoglu e la figlia scherzano, dicendo di essersi pentiti “almeno una volta” di aver accettato l’invito di Carlo Conti: quando? Quando hanno saputo che avrebbero cantato dopo l’una!