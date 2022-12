Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei si sono lasciati?/ “Vivono in case separate”

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei, matrimonio al capolinea? L’indiscrezione

Secondo il settimanale Oggi, il matrimonio tra Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei sarebbe al capolinea come tante altre coppie dello showbiz. La coppia vivrebbe da tempo una crisi tenuta nascosta, almeno in parte, ai media e sfociata probabilmente in una separazione già decisa.

Secondo il settimanale, infatti, Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadei vivrebbero già in case separate ma nella stessa via “forse per preservare la serenità dell’amatissima figlia Lunitta”. Il comico del suo Luca e Paolo e sua moglie, dunque, starebbero ai ferri corti. Non è chiaro se la coppia stia solo vivendo un momento di crisi o sia una separazione a tutti gli effetti. Al momento, i due mantengono il riserbo sulla propria vita private sulla eventuale fine del loro matrimonio.

Paolo Kessisoglu ricorda il primo incontro con Sabrina Donadei

Paolo Kessisoglu è sposato con la giornalista Sabrina Donadei dal 2003, insieme hanno avuto la figlia Lunitta. In occasione di un’intervista al Corriere della sera, il comico ha raccontato il primo incontro con la donna che sarebbe diventata la sua anima gemella.

L’attore e comico dichiara: “Era amica di Tamara Donà che a sua volta era amica di Luca. Mi feci dare il suo numero e la chiamai per invitarla a cena. Mi disse di no. Poi mi chiamò lei, per invitarmi a una festa a casa sua. Risposi: ‘Non ho tempo, sono molto impegnato, grazie’. Infine accadde che venimmo invitati tutti e due a una cena alla quale decidemmo di andare all’ultimo minuto. E insomma, siamo sposati e la nostra Lunitta ha 19 anni”. Paolo ha poi raccontato la scelta di diventare vegetariano grazie alla moglie: “L’idea è partita da lei e io l’ho seguita. Abbiamo passato quindici anni da vegetariani integralisti, poi abbiamo allentato un po’ il rigore e oggi un po’ di pesce lo mangiamo”.

