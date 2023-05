Paolo Kessisoglu, matrimonio finito con Sabrina Danadel/ “Mi sto separando…”

Paolo Kessisoglu e la fine del matrimonio con Sabina Donadel

Paolo Kessisoglu, a sorpresa, annuncia la fine del matrimonio con Sabina Donadel. L’attore, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, dopo aver aperto il proprio cuore raccontando il dolore per la morte dei genitori che ha perso in soli 150 giorni di distanza l’uno dall’altro, ha annunciato di aver avviato le pratiche della separazione dalla moglie e madre di sua figlia. “Mi sto separando da mia moglie”, dice l’attore.

BACK TO SCHOOL 2023, 5A PUNTATA/ Diretta: Gigi e Ross e Morali bocciati (ancora), Carmen Di Pietro…

Paolo Kessisoglu e Sabina Donadel si sono conosciuti nel 2003. Un amore forte e importante al punto da aver spinto entrambi a sposarsi dopo pochi mesi dall’inizio della storia d’amore. A distanza di un anno dal fatidico sì, poi, la coppia hanno coronato la storia con la nascita di una figlia. A distanza di vent’anni, è arrivato l’annuncio della separazione.

FINALISTI PECHINO EXPRESS 2023 CHI SONO/ Italoamericani, Mediterranee e Novelli Sposi

Le parole di Paolo Kessisoglu

Discreto e riservato, sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Kessisoglu ha deciso di fare un’eccezione parlando apertamente della fine del suo matrimonio con Sabina Donadel. “I genitori non sono macchine perfette. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.

Un annuncio che arriva a distanza dall’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi che, a dicembre 2022, aveva parlato della crisi della coppia scrivendo che viveva in case separate.

I SICULI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS/ Totò Schillaci: "È stata la mia rivincita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA