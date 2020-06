Paolo Kessisoglu/ “Non pensiamo mai ai nostri papà, basta chiedergli ‘Come stai?’”

Pensiero profondo dedicato al padre e in generale a tutti i papà, da parte del noto attore e conduttore televisivo, Paolo Kessisoglu. Il 50 enne genovese, che il prossimo 25 luglio festeggerà il traguardo di mezzo secolo più un anno, si è rivolto al padre attraverso la propria pagina Instagram: “In questi giorni di inizio estate, viaggio un po’…papà…. e mi vieni in mente tu – scrive il partner di Luca Bizzarri – quando ci raggiungevi dove stavamo al mare dopo la fine delle scuole”. Paolo ricorda come il padre arrivasse il sabato a metà pomeriggio, “con ‘la macchina grande’, i tuoi jeans e le tue camicie a maniche corte, ché di quella bruttura tipica delle camicie a maniche corte ci sono solo le camicie a maniche corte. E i mocassini”. L’attesa per l’arrivo del papà era altissima: “Io ti aspettavo talmente forte – ricorda il conduttore di “Quelli che il calcio” – che il sabato mattina avevo già un sorriso ebete stampato sul viso e finito di pranzare mi piazzavo di vedetta sul balcone che dava sulla piazza di Moneglia, in modalità cane”.

PAOLO KESSISOGLU: “ORA SONO AL TUO POSTO MENTRE GUIDO”

Ora la vita è cambiata, “Ora sono al tuo posto mentre guido, con la mia vita al mio fianco, come tu avevi la tua a quell’età e mi domando, tali e tanti sono i miei pensieri, a cosa pensassi durante il viaggio”. Secondo Kessisoglu non ci si chiede mai “cosa pensano i papà quando hanno quaranta/cinquant’anni; si pensa sempre a cosa avrebbero dovuto fare, dire, cosa devono fare o dire nel presente. Alle domande importanti non ci si pensa mai”. Ad esempio Paolo si domanda ora se il padre avesse avuto voglia di raggiungere la sua famiglia al mare “in quei giorni in cui finalmente te ne potevi stare stravaccato in salotto Chissà se vedermi era davvero l’unica , la sola cosa che avresti voluto fare o forse….”c’avevi i tuoi caz*i”, come si suol dire”. Kessisoglu conclude quindi il suo pensiero rivolgendosi ai suoi follower, invitandoli a chiedere ai propri papà “come stanno, è sufficiente farlo ogni tanto ma chiedetelo perché la vita è un brivido che vola via”. Il post è stato apprezzato con migliaia di like e svariati commenti, fra cui anche quello dell’attrice Francesca Cavallin, che ha risposto: “Bello Paolo. Una riflessione che sento molto in questo momento. Grazie”.





