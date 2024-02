Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin/ Amore a prima vista: “Ci siamo conosciuti a scuola”

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin

Paolo La Quosta è il marito di Rosy Chin e a cui la chef del Grande Fratello 2023 ha lasciato la gestione della famiglia e del ristorante. “Mio marito è un grande, è una persona straordinaria”, ha confessato Rosy parlando dell’uomo che ha accanto durante la permanenza nella casa di Cinecittà. Più volte, Rosy, ha parlato del marito dimostrando di avere una grande fiducia in lui come marito, padre e compagno di lavoro. E’ a lui che ha scelto di affidare quanto ha di più caro nella vita nel momento in cui ha deciso di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà dove si trova, ormai, dallo scorso settembre.

L’amore tra Rosy Chin e Paolo La Quosta è un amore grande, nato nel cuore di Rosy quando era solo un’adolescente e che si è concretizzato molti anni dopo. Rosy, infatti, prima di sposare Paolo, ha avuto un altro matrimonio da cui sono nati i primi due figli della chef.

Le parole di Rosy Chin sul marito Paolo

“L’ho conosciuto a scuola, a 14 anni, quando entrambi studiavamo per diventare chef all’alberghiero di Milano. Lui non mi voleva perché io ero fidanzata. Perché comunque era un ragazzo già con i suoi valori e i suoi principi”. Con queste parole, Rosy Chin ha parlato del marito Paolo al Grande Fratello 2023.

“Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”, ha aggiunto Rosy che, in Paolo, ha poi trovato l’uomo giusto con cui dare vita ad un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.











