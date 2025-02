Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin: la comune passione per la cucina

Talentuosa chef nonché seguitissima star del web, dove mette in mostra la sua arte culinaria con video-ricette che conquistano i fan, Rosy Chin nel corso degli anni si è affermata nel mondo della cucina e lo scorso anno ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Nel corso del reality ha avuto l’occasione di parlare di sé, di farsi conoscere al grande pubblico e di raccontare la sua storia di vita, inclusa la romantica storia d’amore che ormai da diversi anni condivide al fianco del marito Paolo La Quosta.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2025/ Tina Cipollari nuova esterna con Cosimo

La coppia si è conosciuta per la prima volta ai tempi degli studi, quando frequentavano lo stesso istituto alberghiero, come raccontò lei nel corso del reality: “L’ho conosciuto a scuola, quando avevamo 14 anni e stavamo per diventare degli chef, la scuola è l’alberghiera a Milano. Io e lui studiavamo per diventare degli chef“. La coppia successivamente si perse di vista: lei era innamoratissima ma tale sentimento non era da lui ricambiato.

Anticipazioni Tradimento, 27 febbraio 2025/ Oyku finisce in ospedale, il piano di Guzide per farla uscire

Rosy Chin e i figli Elizabeth, Thomas e Samuel: la famiglia della chef

Rosy Chin e il marito Paolo La Quosta, dopo diversi anni di lontananza, si sono ritrovati e successivamente fidanzati: ora gestiscono insieme il ristorante di famiglia Yokohama a Milano, specializzato nella cucina fusion. La coppia, dopo diversi anni di fidanzamento, ha coronato la storia d’amore con il matrimonio nel 2018 e con la nascita di un figlio, Samuel.

Trattasi del loro primo figlio di coppia nonché terzogenito di Rosy Chin: la chef, infatti, è mamma di altri due figli, Elizabeth e Thomas, nati da un precedente matrimonio. L’ex gieffina ha così creato una famiglia allargata dove regna l’armonia, come raccontato al Grande Fratello: “Mio marito è un grande, è una persona straordinaria. Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”.

Barbara Lombardo, chi è la moglie di Totò Schillaci/ "Siamo stati presenti nelle nostre vite"