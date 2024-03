Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin/ “L’ho corteggiato tantissimo, lui non mi voleva”

Paolo La Quosta chi è il marito di Rosy Chin

Paolo La Quosta, il marito di Rosy Chin, questa sera, durante la finalissima del Grande Fratello 2024 potrà riabbracciare la moglie e riportarla a casa dai figli. Rosy è nella casa di Cinecittà dal primo giorno e questa sera concluderà ufficialmente la propria avventura tornando, così, alla sua vita, in particolare dal marito e dai figli. Durante i sei, lunghi mesi di permanenza della moglie nel bunker di Cinecittà, Paolo ha portato avanti la famiglia e il ristorante che gestiscono insieme. Quello tra Rosy e Paolo è un amore grande e importante nato anni fa ma che è stato coronato solo dopo la fine del primo matrimonio di Rosy Chin.

Quest’ultima, infatti, ha raccontato di aver incontrato il marito quando entrambi frequentavano l’istituto alberghiero con il sogno di diventare chef e trasformare la passione per la cucina in un vero lavoro. Tuttavia, Rosy fu colpita immediatamente da Paolo che corteggiò a lungo, ma senza successo per poi rivederlo anni dopo facendo scattare la scintilla.

Rosy Chin e il ricordo del primo incontro con il marito Paolo La Quosta

“Mio marito è un grande, è una persona straordinaria. L’ho conosciuto a scuola, quando avevamo 14 anni e stavamo per diventare degli chef, la scuola è l’alberghiera a Milano. Io e lui studiavamo per diventare degli chef“. Con queste parole, durante il Grande Fratello 2024, Rosy Chin ha parlato del marito Paolo.

“Poi l’ho perso di vista, io lo volevo, lo corteggiavo tantissimo, ma lui non mi voleva. Io ero proprio innamorata di lui, sai quando vedi una persona e dici: ‘Questo è l’uomo della mia vita’?. Lui non pensava la stessa cosa di me però, purtroppo. Poi l’ho ritrovato. Lui non mi voleva perché diceva che io ero fidanzata, allora lui era già un ragazzo con i suoi valori e i suoi principi, un po’ come Paolo. Mi sa che tutti i Paolo hanno la stessa mentalità. Sì, anche lui si chiama Paolo“, ha detto ancora.

