Paolo La Quosta: chi sono il marito e l’ex marito di Rosy Chin/ “Il divorzio l’ho vissuto come un fallimento”

Rosy Chin è mamma di tre figli, Elizabeth, Thomas e Samuel. I primi due sono nati dal primo matrimonio ma l’identità del primo marito resta top secret. Senza svelare il nome dell’ex marito, tuttavia, Rosy Chin, durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello 2024, ha parlato del primo matrimonio ammettendo di aver vissuto il divorzio come un fallimento perché significava dare ragione ai genitori che non avevano mai accettato la sua scelta di sposare un uomo italiano.

“Per me è stato un dramma perché la mia famiglia non accettava il mio primo marito perché era italiano. Quando ci siamo divorziati è stato per me un doppio fallimento perché ai miei non piaceva e mi è scocciato dar loro ragione. Per di più in una famiglia cinese il divorzio è visto malissimo, si sta insieme tutta la vita!”, le parole di Rosy che ha poi ritrovato l’amore accanto all’attuale marito Paolo La Quosta.

L’attuale marito di Rosy Chin si chiama Paolo La Quosta e insieme hanno avuto un figlio, Samuel, il più piccolo dei tre figli della chef. Oltre ad amarsi e ad aver formato una famiglia, Rosy Chin e il marito Paolo condividono anche la passione per la cucina. Anche lui, infatti, è uno chef e, insieme, gestiscono il ristorante Sushi Yokohama Fusion Experience a Milano. I due, prima di innamorarsi, hanno frequentato la stessa scuola alberghiera. Erano giovanissimi ed entrambi sognavano di trasformare la passione per la cucina in un lavoro.

I due, poi, si erano persi di vista con Rosy che si era sposata ed era diventata mamma di due bambini. Il destino, però, li ha fatti incontrare nuovamente ed oggi sono sempre più innamorati e felici condividendo tutto insieme. “Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli”, è la bellissima frase detta da Rosy al Grande Fratello per parlare del marito.

