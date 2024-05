Paolo La Quosta, Elizabeth, Thomas e Samuel: chi sono marito e figli di Rosy Chin/ La famiglia della chef

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin: la condivisa passione per la cucina

Paolo La Quosta è il marito di Rosy Chin, la celebre chef che oggi pomeriggio verrà intervistata da Caterina Balivo su Rai1, nella nuova puntata de La volta buona. Rosy Chin ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello e, nel corso della sua carriera, è sempre stata supportata dall’amore del marito, con il quale condivide la passione per la cucina.

Paolo La Quosta è infatti anch’egli chef, al pari di Rosy, e anche lui è appassionato di cucina giapponese: la coppia ha anche in gestione il ristorante fusion Yokohama a Milano. Dopo lunghi anni d’amore, i due si sono sposati nel 2018 quando già erano diventati genitori del loro primo figlio insieme, Samuel. La chef è inoltre mamma di altri due figli, Elizabeth e Thomas, nati dal suo precedente matrimonio con un uomo di cui ad oggi non si conosce l’identità.

Elizabeth, Thomas e Samuel sono dunque i 3 figli di Rosy Chin: i primi due avuti dal primo matrimonio, il più piccolo dall’amore per il suo attuale marito Paolo La Quosta. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, l’imprenditrice aveva spesso parlato della sua situazione familiare e rivelato come il marito avesse ben accolto i primi due figli di lei: “Mio marito è un grande, è una persona straordinaria. Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”.

Rosy Chin aveva anche ricevuto una sorpresa dal marito e i figli al Grande Fratello, durante la puntata finale, in seguito alla quale aveva rivolto un prezioso messaggio a Elizabeth, Thomas e Samuel: “Sono stata autentica, l’importante è essere sempre sinceri e veri. Si sbaglia, si impara, si cresce, ci si rialza più forti che mai. Facciamo dei punti deboli le nostre più grandi forze: cosa vi ha sempre insegnato mamma?“.











