Paolo La Quosta, Elizabeth, Thomas e Samuel: chi sono marito e figli Rosy Chin/ Sorpresa al Grande Fratello?

Chi è Paolo La Quosta, marito di Rosy Chin e chi sono i tre figli della chef

Per la diretta del Grande Fratello 2023 del 2 novembre sono in arrivo tanti momenti toccanti e sorprese. Uno di questi avrà come protagonista Rosy Chin, la celebre chef che nella Casa è stata fino ad oggi una delle acerrime ‘nemiche’ di Beatrice Luzzi. Questa sera per lei è però in arrivo un momento di dolcezza grazie ad una sorpresa che potrebbe avere come protagonisti suo marito e/o i suoi figli.

Ricordiamo che il compagno di Rosy Chin è Paolo La Quosta e, come lei, è uno chef. Non si tratta del primo grande amore della concorrente del Grande Fratello, che prima di lui è stata sposata con un altro uomo. Infatti i tre figli – Elizabeth, Thomas e Samuel – hanno la stessa madre ma non lo stesso padre, come Rosy ha raccontato all’interno della Casa.

Paolo La Quosta al Grande Fratello 2023 per una sorpresa alla moglie Rosy Chin?

“Ho tre figli, il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9. – ha raccontato Rosy durante una chiacchierata al Grande Fratello – I primi due li ho fatti col mio primo marito, il terzo con il mio secondo che sta con me da dieci anni. Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui.”

Paolo La Quosta e Rosy Chin stanno insieme ormai da dieci anni e sono una coppia consolidata, anche perché condividono la stessa passione per la cucina. Potrebbe essere proprio lui questa sera a farle un dolce regalo, dandole la giusta spinta per continuare questo percorso televisivo.

