Paolo Liguori convola a nozze con Grazia Volo: il matrimonio del giornalista della Mediaset

Paolo Liguori sposo a 76 anni. A dare la notizia è il settimanale Chi, annunciando che Paolo, volto storico del giornalismo italiano e firma di punta del Tgcom24, è pronto a convolare a nozze con la sua storica compagna, l’avvocatessa Grazia Volo, 72 anni. Dopo una lunga relazione che dura da decenni, i due hanno deciso di dire il fatidico “sì” nei prossimi mesi, coronando così un amore maturo e solido, lontano dai riflettori. Ma chi è esattamente Paolo Liguori? Nato a Roma il 6 giugno 1949, è considerato uno dei giornalisti più autorevoli del panorama italiano.

Anticipazioni Beautiful 3 luglio 2025/ Luna e RJ confessano i loro sentimenti, Eric stabile dopo l'operazione

Dopo essersi laureato in Architettura a Valle Giulia, ha iniziato la sua carriera nel 1978 collaborando con Lotta Continua, per poi ottenere il tesserino da giornalista professionista nel 1980. Nel 1989 Paolo assume la direzione del settimanale Il Sabato, incarico che ricopre fino al 1992. In seguito guida Il Giorno e, nel 1993, approda a Mediaset dove viene nominato direttore di Studio Aperto su Italia 1. Nel 2000 passa alla guida di Videonews, ruolo che mantiene fino al 2003, anno in cui entra nella redazione di Tgcom, poi evoluto in Tgcom24. Dal 2015 è direttore editoriale del canale all news di Mediaset e firma autorevole di trasmissioni come Fatti e Misfatti, oltre a curare una rubrica quotidiana su R101.

Delitto di Garlasco/ Il manovale che ha trovato gli oggetti nel canale: “Ecco cosa ho scoperto”

Paolo Liguori convola a nozze con la storica compagna Grazia Volo: i dettagli

Chi è, invece, Grazia Volo? Nata a Caltanissetta il 17 settembre 1952, è una nota avvocatessa penalista e vive a Roma. Nel corso della sua carriera, ha difeso casi celebri nel diritto penale, tra cui Silvia Baraldini, Cesare Previti e Calogero Mannino. “Preferisco i colpevoli… per un avvocato, la massima soddisfazione sta nell’assoluzione di un reo confesso“, ha spiegato. Da anni, poi, è legata a Paolo Liguori, con il quale convolerà presto a nozze a ben 72 anni.