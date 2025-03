Paolo Limiti, com’è morto e il legame con Giovanna Nocetti

Nel corso della sua vita Paolo Limiti è riuscito a ottenere i consensi e l’affetto di una larghissima parte di pubblico, il noto presentatore ed ex compagno di vita di Justine Mattera ha ottenuto grande amore nell’arco di una carriera davvero ricca di eventi e colpi di scena. Morto nel 2017 in seguito a un tumore al cervello che non gli ha lasciato scampo, Paolo Limiti l’anno prima aveva avuto un malore improvviso dal quale si era però ripreso.

Alda D’Eusanio ‘spiazza’ Justine Mattera: “Hai sposato davvero Paolo Limiti?”/ “Non era per sbaglio…”

Nel periodo della malattia, la cantante campana Giovanna Nocetti è stata molto vicina all’amico Paolo Limiti, che spesso e volentieri chiedeva alla donna delle canzoni napoletane con le quali distrarsi, anche se il loro rapporto andava ampiamente oltre la musica. Un rapporto speciale ha sempre unito i due artisti, in particolare nel periodo più complicato della vita di Paolo.

Chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera?/ "Abbiamo rischiato la rottura perché io su Instagram..."

Paolo Limiti e l’incontro con Justine Mattera: lo speciale legame tra i due

Nel corso della sua vita, Paolo Limiti è riuscito a vivere al fianco della donna amata, Justine Mattera, nota showgirl e conduttrice con la quale è convolato a nozze all’inizio del nuovo millennio, nel 2000, salvo poi annunciare la separazione due anni più tardi, si teorizzò all’epoca per divergenze sulla famiglia, Justine voleva dei figli, mentre Paolo non sembrava orientato a costruire una famiglia che andasse oltre la loro presenza.

Il legame tra i due però resta positivo, al punto che Paolo Limiti e Justine Mattera si sono ritrovati sulle scene e hanno lavorato insieme in tv qualche anno più tardi. Tantissimi programmi condotti da Paolo nel corso della sua carriera, da E l’Italia racconta fino a Domenica In, passando per E ci vediamo in tv, tutte esperienze molto importanti nella vita del compianto conduttore, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan.

Justine Mattera, chi è: carriera e vita privata/ Lite con Angela Melillo, "Amicizia finita: mai fatto un..."