Paolo Limiti, ex marito Justin Mattera, com’è morto?/ Polemiche sul matrimonio e..

Justine Mattera e Paolo Limiti hanno formato una delle coppie più discusse dello spettacolo italiano. Lui, il paroliere e conduttore televisivo, perse la resta per quella che per tutti era la Marilyn Monroe ‘nostrana’. Proprio lei la notò tra tante scegliendola come showgirl del suo Ci Vediamo in tv per ben 7 anni e non solo. Presto da colleghi in tv i due si sono ritrovati fidanzati e poi anche marito e moglie. Il compianto conduttore ha sempre affascinato il pubblico per i suoi modi e lo stesso sembra sia successo alla showgirl di origini italiane, che aveva da sempre un debole per gli uomini più grandi e che per Paolo perse la testa. Rimane il fatto che il loro matrimonio venne preso di mira dai soliti ben pensanti che puntarono il dito contro la showgirl ‘rea’ di approfittare della situazione.

Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera/ "Era geloso del mio ex Paolo Limiti"

Com’è morto Paolo Limiti e perché è finito il matrimonio con Justin Mattera?

Rimane il fatto che proprio Justine Mattera rimane l’unica moglie di Paolo Limiti anche se il loro matrimonio durò due anni, dal 2000 al 2002. Sui motivi della separazione non sappiamo molto anche se lei stessa poi spiegò che a pesare, ad un certo punto, ci fu proprio la questione dell’età. Dopo il divorzio però tra loro c’era un ottimo rapporto tant’è che proprio al suo funerale lei lanciò l’accusa per colpire chi si è presentato a piangere il conduttore mentre quando era in vita aveva fatto altro: “Tutta una farsa”, aveva denunciato. Ma com’è morto? Paolo Limiti è morto il 27 giugno 2017, all’età di 77 anni nella sua casa milanese, dopo una dura lotta con il cancro che lo aveva colpito improvvisamente l’estate precedente sembra proprio al cervello.

Justine Mattera/ "Da grande? Prof di italiano, col mio corpo ho sempre scherzato"
Justine Mattera/ Le critiche sui social? "Spiazza che a 50 anni puoi essere bella"

