Paolo Lucas e Carolina espulsi da Matrimonio a prima vista/ Stanno ancora insieme o si separano?

Paolo Lucas e Carolina: la coppia di Matrimonio a Prima Vista 2022 opta per la separazione dopo la squalifica dal programma?

Paolo Lucas e Carolina sono fuori dal gioco di Matrimonio a prima vista 2022 e in fase di separazione, dopo la squalifica dal gioco di Real Time? La domanda sorge ora spontanea nei telespettatori. I due giovani sono convolati a nozze, a prima vista, per effetto del percorso TV intrapreso tra le coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2022, l’esperimento sociale che vede la formazione di coppie di perfetti sconosciuti da parte di un trio di esperti di relazioni sentimentali. Ma, nel corso della scorsa puntata, Paolo Lucas e Carolina sono stati squalificati per un dialogo compromettente in cui é emerso che i due fossero legati da un accordo televisivo e non dal sedicente amore provato l’una per l’altra. E, alla luce della squalifica, ora non si esclude che i due giovani abbiano deciso di mobilitarsi per una separazione, dopo essere giunti al grande passo di unirsi legalmente, come marito e moglie, a Matrimonio a prima vista 2022.

In base alle affinità, i tre esperti nel programma combinano le coppie che si conoscono direttamente sull’altare il giorno del matrimonio. Una di queste coppie è quella formata da Paolo Lucas e Carolina che presentano, dati alla mano, una affinità del 72%. Sicuramente un po’ bassina rispetto alle altre coppie e la conferma è arrivata nel giorno delle nozze quando i due novelli sposi si sono conosciuti. L’impatto tra i due, infatti, non è stato decisamente positivo. I modi di fare Lucas e il suo essere loquace non hanno colpito particolarmente Carolina. I primi diverbi sono arrivati poco dopo durante il viaggio di nozze che i neo sposi hanno trascorso a Malta. Proprio durante la luna di miele i due si sono resi conto di non essere sulla stessa lunghezza d’onda e di non avere quasi nulla in comune. Nonostante ciò, i due hanno cercato comunque un punto di incontro per vivere questa esperienza e cercare di conoscersi meglio.

Paolo Lucas e Carolina cacciati da Matrimonio a Prima Vista 2022

Le cose tra Paolo Lucas e Carolina di Matrimonio a Prima Vista 2022 non vanno alla grande. La conferma è arrivata durante l’ultima puntata del programma di Real Time con la coppia che ha vissuto una fortissima crisi. Carolina non apprezza particolarmente Lucas che giudica possessivo e invadente e lontano anni luce dalla sua idea di rapporto di coppia basato sulla fiducia, libertà di pensiero e di movimento. Paolo, dal canto suo, sembra più propenso ad iniziare un percorso serio con Carolina.

A sorpresa pero la coppia, una volta tornata dal viaggio di nozze a Malta, sarà espulsa dal programma. Il motivo? Grazie alla ripresa di una telecamera si scoprirà che i due si erano messi d’accordo di proseguire il più lungo possibile all’interno del programma nonostante tra i due non fosse scattato un sentimento importante e non andassero d’accordo. I due, infatti, si erano messi d’accordo escogitando un piano per prolungare la permanenza in tv, soprattutto nel tentativo di non intaccare la virilità del giovane rispetto ad un rifiuto pubblico della giovane. Peccato che la conversazione in questione sia stata ascoltata dalla produzione TV di Matrimonio a prima vista Italia 2022, che ha deciso di espellerli dal programma!

