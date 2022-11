Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Crisi infinita, si sono lasciati’

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: in crisi dall’inizio

Paolo Lucas e Carolina sono una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2022 più in difficoltà sin dall’inizio. Infatti, l’incontro tra i due non è andato proprio come previsto; mentre Lucas è sembrato decisamente ottimista sia prima che dopo aver conosciuto la ragazza, Carolina si è distinta per la percezione opposta. Oltre ad aver dimostrato scarsa attrazione, anche il giudizio della madre è stato piuttosto negativo ancor prima che i due si incontrassero. Nella terza puntata, andata in onda lo scorso 2 Novembre, è giunto il momento della luna di miele con Malta come destinazione.

L’occasione era ottima per scoprire l’evolversi della relazione, soprattutto dopo i festeggiamenti nuziali della puntata precedente che avevano sottolineato lo scarso feeling tra i due. Sarà interessante capire come andrà avanti il loro percorso di fronte di certo a due ragazzi che non sembrano essere fatti l’uno per l’altra.

Paolo Lucas ci crede, Carolina…

Paolo Lucas rispetto a Carolina è apparso ancora il più ottimista della coppia a Matrimonio a Prima vista Italia 2022. Il ragazzo ha infatti dichiarato di essere particolarmente attratto dalla neo sposa e di vedere in lei una incredibile genuinità. Inoltre, si è soffermato sulle buone possibilità di riuscire a conquistarla con il giusto tempo a disposizione. Di contro, Carolina ha confermato i dubbi e le incertezze aprendo di fatto a nuovi scenari negativi. Nonostante il viaggio continua infatti a non ricambiare l’attrazione oltre a non avere una grande considerazione del ragazzo dal punto di vista caratteriale. Viste le condizioni, è possibile pronosticare una forte crisi nelle prossime settimane.

I due faticano a raggiungere lo stesso livello di coinvolgimento e i dubbi di Carolina sono destinati a creare scenari per nulla positivi per gli sposi. Anche il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia 2022 sembra piuttosto scettico sulla buona riuscita del matrimonio; sul web i commenti sono molto duri nei confronti di Carolina che appare fin troppo prevenuta. Già nella prossima puntata è lecito aspettarsi un confronto tra i due al fine di comprendere reciprocamente quali siano i margini di miglioramento. Probabilmente, la quarta puntata potrebbe rivelarsi uno spartiacque decisivo per il futuro della coppia nel programma.











