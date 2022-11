Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista Italia/ Saranno squalificati oggi?

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista Italia 2022: impatto positivo, ma…

La coppia formata da Paolo Lucas e Carolina è tra le più controverse della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Scelti dal team di esperti, questa coppia presenta un’affinità pari al 72%. Già dalla prima puntata però, iniziata col giorno delle nozze, l’impatto tra i due non è stato decisamente positivo. Le maniere a modo di Lucas e la sua loquacità, non coinvolgono Carolina e, già dal viaggio di nozze i due sono in crisi. A Malta si accorgono infatti di avere ben poco in comune. Nonostante ciò, cercano un punto d’incontro. Tra silenzi imbarazzanti e nessun contatto fisico, continua dunque il loro viaggio di nozze. Nell’ultima puntata, andata in onda lo scorso 16 novembre, Paolo Lucas e Carolina, sembrano vivere una vera e propria crisi.

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 6a puntata: Lucas e Carolina espulsi!

Agli occhi di Carolina, Lucas è possessivo e invadente, in netto contrasto con le sue idee sul rapporto ideale, fondato su fiducia, libertà di pensiero e di movimento. Paolo invece, dal canto suo, sembra più propenso ad iniziare un percorso serio con Carolina. La prossima puntata prevede il ritorno di Paolo Lucas e Carolina dalla luna di miele. Il pubblico appare schierato contro la coppia già dall’andamento delle prime puntate. A rincarare la dose però, vi è una confessione a telecamere spente da parte di Lucas.

Alex e Michela, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Si lasciano dopo la convivenza?

L’accordo di Paolo Lucas e Carolina, squalificati da Matrimonio a prima vista Italia?

Paolo Lucas e Carolina nel corso della scorsa puntata, in assoluta confidenza tra i consorti infatti, si sente esplicitamente i due parlare di un accordo per ottenere consensi e visibilità. A tal proposito, la prossima puntata di Matrimonio a prima Vista Italia sembra essere decisiva per i due. Si parla infatti anche di vera e propria squalifica. La decisione infatti, mantenuta fino a ora in sospeso, verrà presa. Il pubblico, che già da tempo nutriva forti dubbi sulle reali motivazioni che avevano spinto Paolo Lucas a partecipare al programma, condanna pienamente queste nozze, ormai divenute un vero e proprio bluff.

Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia/ Cosa porta la convivenza?

La redazione scoprirà naturalmente tutto e vorrà un confronto con i coniugi. Paolo Lucas sembra non capire il fatto grave a cui ha sottoposto il programma, mentre Carolina lo accusa per averla trascinata in questa situazione. Tra i due si arriverà a un acceso scontro e gli esperti decideranno di sospendere l’esperimento tra loro, sia per non perdere la naturalezza del format, che per rispetto delle coppie non passate ai casting.











© RIPRODUZIONE RISERVATA