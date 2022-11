Paolo Lucas e Carolina si lasciano?/ Già grandi problemi a Matrimonio a prima vista Italia 2022…

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista Italia 2022: incomprensioni caratteriali

Paolo Lucas e Carolina spiccano in questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2022. Nel corso della prima puntata vengono infatti scelti dagli esperti gli abbinamenti tra persone che non si sono mai viste e conosciute prima. Paolo Lucas e Carolina per l’appunto si sono ritrovati a dover condividere la vita matrimoniale proprio nel giorno del loro primo incontro. Il loro è stato il secondo matrimonio della prima puntata ma l’attenzione è subito stata rivolta alle evidenti incomprensioni e divergenze caratteriali tra i due. Entrambi sono sembrati molto entusiasti della possibilità offerta ancor prima di conoscere il volto e il carattere della persona che avrebbe dovuto condividere reciprocamente l’esperienza.

In particolare, Carolina è sembrata decisamente la più speranzosa; prima della cerimonia nuziale in comune ha infatti avuto modo di condividere i suoi pensieri in una toccante telefonata con la madre. In preda all’emozione ha dichiarato di essere consapevole del rischio ma di essere pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore della sua vita. Altrettanto sicuro si è mostrato Lucas, convinto di poter trovare l’anima gemella grazie al format del programma. A dispetto delle attese però, nel momento dell’incontro qualcosa sembra non sia andato proprio come sperato.

Poco feeling fisico tra Paolo Lucas e Carolina

Carolina verso Paolo Lucas ha subito riscontrato un feeling poco rilevante a Matrimonio a Prima vista Italia 2022, soprattutto dal punto di vista fisico. L’estetica di Lucas non rappresenta infatti il prototipo della ragazza, piuttosto sconfortata dalla situazione. Meno dispiaciuto Lucas, seppur infastidito dalla chiusura di Carolina e dalla precoce scarsa considerazione unicamente legata ad un primo giudizio visivo. Nonostante le resistenze e i dubbi, entrambi hanno scelto di accettare il vincolo nuziale e di provare l’esperienza di costruire un amore a piccoli passi con le dinamiche della vita matrimoniale. Viste le prime impressioni, sembrano piuttosto scarse le possibilità che la coppia riesca a costruire realmente qualcosa di concreto nel corso dell’esperienza.

Il carattere introverso di Carolina può risultare un pesante ostacolo alla crescita della relazione, soprattutto in virtù del giudizio maturato al primo incontro. Anche il pubblico sembra poco convinto del futuro della coppia; dai commenti sul web trapela scetticismo sulla durata della vita matrimoniale e sulle reali possibilità dello scoppio della scintilla tra i due. Nella prossima puntata ci saranno sicuramente importanti risvolti in occasione dei festeggiamenti del matrimonio. L’occasione sarà decisiva per definire in maniera chiara i dubbi emersi nel corso della prima puntata.











