Paolo Macchiarini, chirurgo “mago della trachea” condannato in Svezia/ Morte di tre pazienti…

Paolo Macchiarini, il chirurgo italiano noto come “il mago della trachea” e finito a processo in Svezia dopo la morte di tre pazienti, sarebbe stato condannato poche ore fa dalla Corte d’appello di Svea. A suo carico, riporta l’Ansa citando l’agenzia svedese TT, una pena a 2 anni e 6 mesi di carcere per “aggressione aggravata” ai danni delle persone sottoposte a interventi dall’epilogo infausto. Sotto la lente sarebbero finite in particolare tre operazioni per l’impianto di trachee artificiali che il medico viareggino avrebbe condotto nel 2011 e nel 2012 presso l’ospedale universitario Karolinska di Solna.

Stando alla ricostruzione, tutti e tre gli interventi si sarebbero conclusi con il decesso dei pazienti a seguito di gravi complicazioni. Per i giudici della Corte d’appello, Macchiarini avrebbe adottato procedure non conformi alla scienza e non necessarie, usando un metodo che, prima dell’intervento sul primo paziente, un uomo di 36 anni, non sarebbe mai stato sperimentato. La Corte distrettuale, in precedenza, aveva stabilito una condanna di entità inferiore a carico del chirurgo. “L’intenzione di nuocere è l’accusa più terribile che si possa fare a un medico“, ha dichiarato Paolo Macchiarini a margine della sentenza. Il suo avvocato, Björn Hurtig, avrebbe già annunciato ricorso.

Secondo la Corte d’appello svedese che avrebbe condannato il chirurgo italiano Paolo Macchiarini a 2 anni e mezzo di carcere per “aggressione aggravata” ai pazienti (tre persone decedute dopo interventi che, per l’accusa, sarebbero stati condotti in maniera non conforme), la procedura usata dal medico non era “giustificabile”. Stando alla ricostruzione a carico del medico italiano, riportata dall’Ansa, i giudici avrebbero stabilito che non sussistevano “situazioni di emergenza” quando furono eseguiti i primi due interventi, a differenza del terzo caso, quello di una giovane donna, per il cui intervento non sarebbe stata comunque giustificata la procedura adottata in sala operatoria.

Senza le operazioni, avrebbero ricostruito in sentenza, almeno i primi due pazienti “sarebbero stati in grado di vivere” per un periodo non trascurabile e il chirurgo sarebbe stato consapevole dei rischi. Secondo quanto riportato da Reuters, la Corte d’appello di Svea avrebbe riconosciuto che Paolo Macchiarini avrebbe agito nella cornice di “interventi pianificati” e i giudici avrebbero inoltre sottolineato di “non mettere in dubbio che il chirurgo sperasse che il suo metodo avrebbe funzionato“, rilevando comunque che la condotta del medico sarebbe stata “intenzionale”. “L’indagine – si legge in un passaggio del verdetto riportato dall’agenzia – mostra che si rendeva conto del rischio che le procedure avrebbero potuto causare ai pazienti lesioni fisiche e sofferenze“. Macchiarini avrebbe dichiarato in una conferenza stampa di essere rimasto deluso dall’esito del processo. Insieme ai suoi colleghi, ricostruisce The Local, il chirurgo avrebbe eseguito un totale di 8 interventi di questo tipo tra il 2011 e il 2014 tra Svezia e Russia.











