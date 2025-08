Paolo Maldini, chi è il difensore e bandiera del Milan? Figlio d'arte, il papà era Cesare, a sua volta capitano rossonero

Simbolo della storia rossonera, Paolo Maldini è stato a lungo il capitano del Milan, parte della storia del Diavolo, già prima di nascere. Paolo Maldini è infatti il figlio di Cesare, che a sua volta fu difensore e bandiera del club. La sua carriera, infatti, ha sempre avuto i colori rossoneri: Maldini ha cominciato a vestire la maglia del Milan nel 1978, a dieci anni.

Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini/ Chi è la ex modella: l'amore scoppiato nel 1987

A sedici, poi, è passato in prima squadra, indossando fino al 2008 la maglia del Diavolo. In totale Maldini ha giocato in campionato 647 partite in rossonero, siglando 29 gol. Parlando a “L’Avversario” del papà Cesare, Maldini ha rivelato: “Vivevamo in spazi ristretti, noi fratelli ci siamo conosciuti molto bene. Con papà avevo un buon rapporto ma era severo come tutti i papà in quegli anni. Lui era sempre in giro per il mondo, mentre mamma faceva tutto e seguiva tutto: mi ha accompagnato ad ogni partita in casa e fuori”.

Calciomercato Milan, Formigoni: “Allegri e Tare top”/ “Maldini avrebbe recuperato Theo. Galliani presidente…”

Al primo provino, Paolo Maldini fu accompagnato proprio da papà Cesare: “Avevo appena compiuto i 10 anni. Giocai ala destra in quella partita”. Nei primi anni delle giovanili, Paolo Maldini veniva additato come figlio di papà: poi dimostrò il suo talento e tutti i dubbi sparirono. “Il momento peggiore era il ritorno in macchina a casa – ha scherzato Maldini – Davanti all’allenatore non diceva niente, poi a me sì”.



Paolo Maldini, chi è: “Dopo l’esordio non andai a scuola”

Paolo Maldini ha esordito con il Milan a soli 16 anni. Un debutto, quello del difensore, che stupì tutti, in primis i compagni di squadra, che non si aspettavano un tale impatto a soli 16 anni. “Il giorno dopo ho chiesto a papà di non andare a scuola. L’attenzione sarebbe stata troppa” ha raccontato Paolo Maldini a “L’Avversario”. Nella sua carriera, per il difensore sono arrivati anche diversi gol: “Non ero abituato a farlo, quindi non sapevo mai come esultare. Allora correvo dai compagni e li abbracciavo”. Nella sua carriera in rossonero, Maldini ha vinto 7 campionati, 5 Supercoppe, una Coppa Italia ma soprattutto 5 Champions League (all’epoca Coppa dei Campioni), con 5 Supercoppe UEFA.

SCUOLA/ Patatine fritte ed eroi: la rivoluzione "gentile" che manca nelle nostre classi