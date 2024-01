Paolo Masella ‘accusa’ Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Sei andato da Letizia in mutande…”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella furioso con Vittorio Menozzi

La 31a puntata del Grande Fratello 2023 è stata senza dubbio carica sotto più punti di vista; grande commozione al rientro di Beatrice Luzzi ma soprattutto tante tensioni, alcune forse bizzarre, hanno dominato la diretta del reality. Come racconta Biccy, protagonisti inediti di uno scontro al vetriolo sono stati Paolo Masella e Vittorio Menozzi. In realtà, la veemenza delle argomentazioni è arrivata dal primo, mentre il secondo si è trovato quasi spiazzato dalle ‘accuse’ mosse dal coinquilino.

Il tema di fondo della diatriba tra Paolo Masella e Vittorio Menozzi sarebbe la presunta mancanza di tatto del fotografo, in particolare nel rapportarsi a Letizia Petris. “Sei andato da Letizia in mutande a darle la buonanotte e a me non è piaciuto, è questione di tatto. A me da fastidio; io non andrei mai a dare la buonanotte in mutande a una ragazza, io ho la mia mentalità…”. Questa la tesi del concorrente con Vittorio Menozzi quasi allibito rispetto a ciò che stava ascoltando.

Vittorio Menozzi rispedisce al mittente le accuse di Paolo Masella: “Te lo stai inventando!”

Le accuse di Paolo Masella non sono finite qui: “Quante volte ho detto a Letizia: ‘Appena mi allontano da te Vittorio si avvicina’, e quante volte lo ha fatto? Tantissime”. Dunque, sembrerebbe che le parole del romano siano legate ad una sorta di gelosia nei confronti di Vittorio Menozzi appunto per i suoi comportamenti nei confronti di Letizia Petris. “A te piace Letizia, me lo hai detto tempo fa. Non puoi pretendere che non mi dia fastidio se un ragazzo va in mutande sul letto della ragazza con cui mi sto frequentando”.

Come riporta Biccy, la reazione di Vittorio Menozzi alle parole di Paolo Masella è stato eloquente; il modello è sembrato cadere dalle nuvole, palesemente spiazzato dalle accuse di Paolo Masella. “Ma cosa stai dicendo? Ti stai inventando tutto! Per me libertà, rispetto e divertimento sono valori imprescindibili. Letizia mi piace come testa, come amica…”. A prendere le difese del concorrente del Grande Fratello 2023 ci ha pensato anche Alfonso Signorini: “Non hai messo malizia e non è una mancanza di rispetto, è sotto gli occhi di tutti”.











