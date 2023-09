Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Mi sta antipatica, ha dei comportamenti infantili”

Paolo Masella lancia una stoccata a Beatrice Luzzi: le sue parole

Gli animi del Grande Fratello cominciano a prendere fuoco, e le discordie a fare capolino nella mega villa di lusso a Cinecittà. Paolo Masella, nel corso della mattina, si è sfogato con Marco Fortunati in merito ad alcuni atteggiamenti che non sopporta di Beatrice Luzzi.

“Molte cose che vengono fatte vedere in puntata sono dette a caldo, quando uno si sfoga. Sennò siamo sempre qui a fare i sorrisetti falsi e dentro non ci si sopporta. Io ho detto a Max (Massimiliano Varrese, ndr), lei non ti piace? Chiudici” esordisce il macellaio romano: “A me lei sta antipatica e con rispetto ho chiuso. Ci sono cose che io non perdonerei, i suoi atteggiamenti sono infantili. Poi, quando succede qualcosa, lei dice che non ha fatto mai niente… ci sono anche le clip. Allora con questi comportamenti mi costringi a pensare che sei una persona con la quale non voglio avere a che fare niente” riporta Leggo.

L’attrice di Vivere sta affrontando un momento molto delicato all’interno del Grande Fratello. In molti sono gli inquilini che non nutrono simpatie nei suoi confronti e il clima si sta facendo sempre più ostile. Ad accorgersi di tale situazione Grecia Colmares che si è commossa, dopo aver ascoltato lo sfogo della sua amica.

“Mi ha detto che si sente sola” ha affermato Grecia in lacrime agli altri inquilini. Tuttavia la concorrente ammette: “È anche colpa sua, lei non si mette in discussione”. A questo punto, Samira e Giuseppe hanno suggerito all’attrice di spronare Beatrice Luzzi a mettersi più in gioco con gli altri, evitando di risultare troppo distaccata e antipatica.

