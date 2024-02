Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi/ “Nessuno ti vuole qui dentro, sei una persona orribile”

Paolo attacca pesantemente Beatrice: ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi, nel corso della puntata di ieri sera al Grande Fratello, è stata protagonista di un duro scontro con Massimiliano Varrese. Una volta rientrata nella casa, Paolo Masella ha preso le difese dell’attore e ha cominciato ad inveire contro l’attrice.

“Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a lei [Perla, ndr] le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati” ha tuonato il macellaio romano.

Paolo a Beatrice: “Non sei capace di stare sulla terra”

Le pesanti parole di Paolo Masella nei confronti di Beatrice Luzzi continuano, dopo il confronto dell’attrice con Varrese. Il macellaio ha preso le difese del suo amico, attaccando Luzzi in modo piuttosto marcato.

“Se tu vedi una persona così [Massimiliano, ndr] aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”. A questo punto, Beatrice Luzzi ha replicato: “Che ne sai tu della mia vita, io lavoro da quando ho 14 anni“. La frattura tra l’attrice e il resto della casa sembra ormai insanabile, ma il trattamento riservato a Beatrice sta facendo molto discutere fuori dal Grande Fratello.

