Paolo Masella chiude con Letizia Petris al Grande Fratello 2023?/ “Adesso basta, non ho sbagliato io…”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella e Letizia Petris sempre più lontani

Anche al Grande Fratello 2023 può capitare che una tenera liaison finisca ancor prima di iniziare; tale scenario si sta palesando in riferimento a Paolo Masella e Letizia Petris. Fin dai primi giorni di convivenza in casa è stata evidente la complicità tra i due, prima sotto forma di amicizia e poi con la possibilità che il rapporto evolvesse in qualcosa di più.

Letizia Petris nel frattempo ha dovuto dirimere prima la questione del suo attuale fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023 e poi, più recentemente, ha dovuto rispondere alle accuse della sua ex fidanzata Nicole. Intanto, Paolo Masella ha osservato attentamente forte del suo interesse nei confronti della coinquilina. Il giovane ha iniziato a covare un certo malumore quando, in uno degli ultimi momenti di sconforto, la fotografa ha scelto Vittorio Menozzi come spalla su cui piangere piuttosto che lui.

Paolo Masella ha dunque iniziato a dubitare dell’interesse di Letizia Petris nei suoi confronti, alludendo a questioni di comodità nel merito del loro rapporto. Come riporta 361Magazine, le ultime impressioni sembrano andare dritte verso una chiusura definitiva. Il concorrente del Grande Fratello 2023 nelle ultime ore si è lasciato andare ad esclamazioni piuttosto perentorie: “Basta, ho chiuso. Non mi sento di aver sbagliato niente”.

Paolo Masella sembra quindi aver deciso di porre fine alla corte nei confronti di Letizia Petris che, dal canto suo, sembra essere d’accordo sul prendere le distanze dal concorrente del Grande Fratello 2023. A rincuorare il macellaio, come riporta il portale, ci ha pensato Mirko Brunetti. “Devi mettere sempre te stesso al primo posto…”. Tra l’altro, Masella poco prima aveva palesato proprio alla diretta interessata il suo scetticismo nel merito del prosieguo della loro relazione: “Tu non hai l’interesse forte che ho io, non siamo sullo stesso piano di interesse e forse non ne vale la pena continuare. Se non vengo io da te, tu non viene, è successo così anche ieri sera. Non sei mai venuta una volta da me. Non mi hai chiesto di stare dieci minuti insieme perché tu non hai interesse”.

