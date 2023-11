Paolo Masella chiude con Letizia Petris?/ “Ha ragione Beatrice, non le piaccio abbastanza ho tanti dubbi”

Paolo Masella dubbi su Letizia: “Lei crede che fuori io sia diverso”

Paolo Masella non ha mai nascosto di nutrire un interesse particolare per Letizia Petris, quest’ultima però non sembra essere decisa sulla natura del rapporto con il macellaio. Dopo la lettera del fidanzato, la gieffina si è avvicinata molto di più a Paolo ma non è sicura di volere una storia.

Il macellaio romano, in confidenza ad Angelica, svela tutti i suoi dubbi sulla concorrente: “Lei ha bisogno di certezze, crede che fuori io possa essere diverso. Dice: “Sei troppo perfetto”, ma che devo fare? Poi mi ha chiesto che farei di fronte al fatto che abitiamo lontani. Le ho risposto che non avrei problemi, per una persona che mi piace mi sposto. E’ l’ultimo dei problemi”.

Paolo Masella su Letizia: “Deve pretendere la sua felicità”

Paolo ha poi fatto riferimento a Beatrice Luzzi e al suo pensiero su Letizia: “Secondo me ha ragione Beatrice, non le piaccio abbastanza. Adesso è presto, è fresca la discussione che ha avuto quindi… Deve pretendere la sua felicità, perchè è quello l’obiettivo principale per poterci avere una relazione. Lei mi ha chiesto: “Perchè a uno così perfetto come te piaccio io. Tu per me sei tipo il principe azzurro” però….

Paolo Masella prosegue: “Io nella mia vita ho avuto tante ragazze, ma solo a Letizia e alla mia ex ho dato questa importanza. Do valore alle cose, vediamo come si evolve; io continuo a comportarmi normalmente, però mi stanno cominciando ad assalire i dubbi“. In questo scenario risuonano pertinenti le parole di Fiordaliso su Petris: “Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e ti butti.”

