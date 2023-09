Paolo Masella choc su Alex Schwazer “si ricomincia a drogare?”/ Bufera al Grande Fratello 2023: il video

Grande Fratello 2023, Paolo Masella nella bufera: “Oggi si ricomincia a droga’?“

Al Grande Fratello 2023 uno dei concorrenti più discussi in questi primi giorni di reality è sicuramente Paolo Masella. Il giovane macellaio di Roma è incappato in una serie di dichiarazioni che hanno fatto decisamente storcere il naso al pubblico. Il ragazzo aveva inizialmente confessato di non aver mai visto il reality in vita sua, ma alcune parole, pescate dal pubblico sui social, lasciano intendere il contrario. Inoltre, è polemica per il suo giudizio sulla città di Napoli, città a suo dire poco culturale: considerazione che ha scatenato l’ira del web.

Ora, però, il nome di Paolo Masella torna nell’occhio del ciclone per un’uscita infelice rivolta ad Alex Schwazer. In giardino, il concorrente NIP si è avvicinato al celebre marciatore mentre si allenava sul tapis roulant, ormai per lui un impegno quotidiano per fare allenamento e prepararsi al meglio in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Tuttavia, avvicinandosi al coinquilino, Masella è incappato in una domanda choc: “Oggi si ricomincia a droga’ eh?“.

Paolo Masella, lo scivolone può costare caro: provvedimento in arrivo?

Paolo Masella, accortosi pochi secondi dopo di aver commesso un grave errore nei confronti di Alex Schwazer, ha cercato di raddrizzare il tiro: “A prendere gli integratori, no?“. Tuttavia il danno è fatto, e la sua battuta considerata di dubbio gusto ha fatto il giro del web, scatenando le reazioni del pubblico del Grande Fratello 2023. Il riferimento alla condizione del marciatore e ai fatti che l’hanno visto coinvolto in passato è stata considerata da alcuni uno scivolone che si poteva benissimo evitare, da altri una vera e propria mancanza di rispetto.

Verranno presi provvedimenti nei confronti di Masella? La nuova linea editoriale del programma è rigorosissima e non intende transigere sui comportamenti irrispettosi dei concorrenti, che possono essere puniti con un’immediata squalifica. In attesa di scoprire cosa deciderà la produzione, le parole del giovane macellaio non sono affatto piaciute al pubblico.













