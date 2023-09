Paolo Masella, confessione choc al Grande Fratello 2023/ “Pesavo 110 kg, indossavo la taglia 58”

Masella fa una confessione importante al GF: le sue parole

Nella serata di ieri sera, Grande Fratello ha fatto il suo esordio in prima serata su Canale 5. Il primo concorrente a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è Paolo Masella. Macellaio romano di 25 anni, ha conquistato già il pubblico con la sua dolcezza, sincerità e bellezza innegabile.

Nel corso della prima notte passata nel reality show, il concorrente ha fatto alcune confidenze a Beatrice Luzzi. Alla sua compagna d’avventura ha raccontato che, in passato, è arrivato a pesare 110 kg indossando la taglia 58. Masella, dopo la fine della relazione con una sua ex ragazza, ha deciso di mettersi in forma andando in palestra e seguendo un rigido regime alimentare, fatto di riso e pollo. Paolo si è aperto subito con gli altri coinquilini e sembra essere, al momento, il preferito dal pubblico.

Paolo Masella, chi è il nuovo concorrente del GF 2023: “Cresciuto solo con mamma”

Tra i “non famosi” fa il suo ingresso il primo concorrente del reality show: “Sono Paolo, ho 25 anni, vengo da Roma. Nella vita faccio il macellaio. La mia giornata tipo inizia con la sveglia alle 5″ afferma nella clip di presentazione il Nip.

Paolo Masella si definisce “molto all’antica: tra musica anni ’90 e non avere i social, mi vedono come un po’ fuori dal mondo“. E ancora: “Io amo molto viaggiare. Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo. Adesso ho l’obiettivo delle 7 meraviglie del mondo”. Il nuovo concorrente ha poi parlato della sua infanzia e del rapporto con sua madre: “Sono cresciuto solo con mamma, mamma e papà erano divorziati…Faccio il Grande Fratello per esaudire un sogno: non far lavorare mia madre. Da figlio, vederla che si alza così presto e la sera è così stanca, mi dà fastidio. Quindi se c’è un modo per poterlo evitare, farei di tutto. Anche se non vincessi, ma riuscissi in questo intento, quella per me sarebbe la vittoria principale”.

