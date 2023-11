Paolo Masella contro Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “Comportamento da infame, persona piccola”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella contro Massimiliano Varrese

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023, si è acceso un duro scontro tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. I due coinquilini, un tempo amici, sono ora ai ferri corti e la situazione è precipitata soprattutto dopo la riconciliazione tra l’attore e Beatrice Luzzi, con la quale lo stesso Garibaldi ha avuto un breve flirt. Nel corso della diretta serale di ieri, una clip ha ripercorso i momenti di tensione tra i due concorrenti. E, in mezzo a questa battaglia senza esclusione di colpi, si è aggiunta anche la voce di Paolo Masella, che ha difeso Giuseppe attaccando Varrese.

Il risentimento di Masella verso Massimiliano è nato dopo la proposta dell’attore a Beatrice, quella di venire nel letto insieme a lui per confidarsi. Una proposta che, considerato il trascorso sentimentale tra l’attrice di Vivere e Garibaldi, è stato visto dal giovane macellaio come un’infamia nei confronti del suo amico. “Se sei un amico non puoi fare queste cose. Se un amico, o uno che si definisce tale, fa una proposta del genere, lui ha un comportamento che a casa mia verrebbe chiamato da infame“, ha spiegato Paolo in riferimento a Varrese, nella clip.

Paolo Varrese, duro attacco a Massimiliano Varrese: “Ridicolo, pagliaccio“

Le dichiarazioni di Paolo Masella, emerse dal filmato, sono del tutto nuove a Massimiliano Varrese, che scopre per la prima volta cosa il giovane coinquilino del Grande Fratello 2023 pensa realmente di lui. “Che devi dimostrare qui? Che sei più maschio di un altro? Ma non è il posto, non è così che funziona qui, non è così neanche la vita“, si sfoga Paolo in Confessionale, sempre riferendosi all’attore.

Ma nei confronti di Varrese arrivano altre dichiarazioni al veleno: “Una persona della sua età, avere questi atteggiamenti così ridicoli, da pagliaccio, è frivolo, è povero come atteggiamento. Mi fai pensare che sei una persona piccola se arrivi a fare una cosa del genere“. Appreso cosa pensa Paolo di lui, Massimiliano l’ha attaccato al termine del filmato: “A me quello che dispiace è che qui vedo un buonismo davvero fastidioso. Si preferisce fare dei confessionali pesanti quando è preferibile dire le cose in faccia“.

