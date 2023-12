Paolo Masella difende Garibaldi e attacca Vittorio Menozzi/ “Non vedo in lui il valore dell’amicizia”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella scettico su Beatrice Luzzi

L’avvicinamento di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi è sempre più evidente nella Casa del Grande Fratello 2023, e genera dibattiti tra i concorrenti. Alcuni inquilini, in particolare, non vedono di buon occhio la mossa dell’attrice che, a detta loro, si sarebbe avvicinata al giovane concorrente per strategia e per non rimanere da sola nella Casa. Anita Olivieri ne ha parlato proprio con il diretto interessato, mettendolo in guardia durante un confronto in giardino. E anche Paolo Masella, chiacchierando con Giuseppe Garibaldi, come mostra un video condiviso sul sito del reality, si dice scettico sulla Luzzi.

Paolo Masella in lacrime per il papà al Grande Fratello 2023/ "Se vuoi riuscire in una cosa, ti impegni"

“Secondo me deve stare attento a non diventare una pedina. Perché più andiamo avanti, più la gente comincerà a giocare. Deve stare attento“, confessa il macellaio, sostenendo che Vittorio dovrebbe fare attenzione alle mosse di Beatrice. Poi, confidandosi sempre con Garibaldi, svela: “Mi ha detto: ‘Lo so, non mi farò condizionare’. Io gli ho detto: ‘Tu sappi che già sei l’alternativa’“.

Federico Massaro è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023?/ “Modello che viene da Seul...”

Paolo Masella deluso da Vittorio Menozzi: “Non gli darei fiducia“

Tuttavia Paolo Masella si dice deluso da Vittorio Menozzi, per il suo avvicinamento a Beatrice Luzzi pur consapevole della presenza di Giuseppe nella Casa del Grande Fratello 2023. In lui, infatti, non ha visto un atteggiamento da amico nei confronti di Garibaldi: “Come lo vedo io, il valore dell’amicizia io da lui non lo vedo. L’avesse fatto a me, io gli avrei detto: ‘Non mi va di parlare’“. Giuseppe svela però che, da parte di Vittorio, non c’è alcun interesse verso l’attrice se non un’amicizia: “Sapevo già tutto, pure di Vittorio. Lui me l’ha ripetuto più di una volta che da parte sua non c’è nessun interesse“.

Beatrice Luzzi, momento di sconforto al Grande Fratello/ Lo sfogo: "Ecco chi mi manca pazzamente"

Paolo Masella però è inamovibile e vede in Menozzi alcuni atteggiamenti non da amico. In particolare, fa un paragone con il suo rapporto con Letizia per spiegare a Giuseppe cosa pensa di Vittorio: “Non c’è niente di male nel fare quello che fatto, nell’andare nel letto di Bea, però nel valore dell’amicizia non ci va. Poi puoi pure essere amico di Bea, ma per me certi atteggiamenti si possono evitare. Mi fa pensare che potrebbe benissimo fare la stessa cosa con Letizia. Non gli darei quella fiducia e quel valore dell’amicizia, perché so che potrebbe arrivare a colpirmi in determinati momenti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA