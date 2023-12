Paolo Masella, dubbi sul padre dopo la lettera/ “Gli tenderò la mano, ma sento che lui non è intenzionato”

Paolo Masella e le riflessioni sul papà dopo la puntata

Paolo Masella si è lasciato andare ad alcune riflessioni dopo la puntata di ieri sera al Grande Fratello, con Letizia Petris. Durante la diretta, infatti, il macellaio romano ha ricevuto una commovente lettera dal padre Danilo con il quale i rapporti sono ancora piuttosto tesi.

“Gli tenderò la mano” dice ancora titubante Paolo. La fotografa si è detta orgogliosa di lui e di come abbia gestito la situazione: “Hai ragione, i genitori non sono perfetti, possono sbagliare, ma provaci ancora”. Masella ha poi ringraziato la sua compagna per essergli stata vicina e averlo spinto a dare un’altra possibilità al genitore. I dubbi, però, sono ancora troppi: “Sento che lui non è intenzionato”. Riuscirà a perdonare suo padre?

Paolo Masella riceve la toccante lettera del padre: “Ho capito i miei sbagli”

Nel corso della diretta di ieri sera, il macellaio ha ricevuto una toccante lettera dal padre Danilo. Il loro rapporto si è incrinato a causa della dipendenza da alcol del genitore: “Ciao Paolo, ti seguo sempre. Credo che questo tuo percorso mi abbia fatto capire i miei sbagli: è la prima lettera che scrivo nei miei 60 anni e la dedico a te. Sai quanto ti voglio bene, ultimamente sono state dette molte cose sul mio conto; alcune vere ed altre esagerate…”

Paolo Masella aggiunge: “E’ vero che mi sono perso, ti chiedo scusa, ma soffrivo molto la vostra lontananza anche se venivate sempre il sabato e la domenica. Eravamo una famiglia ma incompleta, io e mamma abbiamo riflettuto molto…”. Il genitore ha poi aggiunto: “Mi dispiace che ai tuoi occhi mi sono dimostrato vulnerabile e debole, spero che questa mia lettera ti faccia capire che non sto scherzando. Come sempre sono orgoglioso di te, fai il tuo percorso al meglio. Mi manchi molto, non vedo l’ora di abbracciarti”. Il macellaio romano, ancora un po’ scosso, ha poi risposto: “Se lui ha interesse dobbiamo fare un percorso insieme, io voglio che smetta del tutto e se lui ci tiene ad avere un rapporto con me come dice nella lettera deve essere pronto a farlo insieme“.

