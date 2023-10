Paolo Masella e Letizia Petris nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ “Mi piaci, hai tutto ciò che cerco…”

Grande Fratello 2023: Paolo Masella ammette il suo interesse per Letizia Petris

Una nuova scintilla potrebbe presto scattare nella Casa del Grande Fratello 2023; o meglio, da una parte sembra già essere scattata. Paolo Masella – come riporta Biccy – ha posto fine agli indugi ed ha rivelato il proprio interesse nei confronti di Letizia Petris. Nelle scorse settimane aveva più volte fatto passi indietro, ammettendo la stima ma escludendo la possibilità che tra i due potesse nascere qualcosa. L’ostacolo principale sembrava essere la relazione della concorrente fuori dalla Casa, ma a quanto pare le cose sono decisamente cambiate.

“Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa; a me piaci, punto. Io l’ho ammesso a me stesso, il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perchè continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto”. Queste le parole di Paolo Masella che valgono come una vera e propria dichiarazione a Letizia Petris. “Se mi piaceva Anita? No, ho detto solo che a me piaceva esteticamente, ma a me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, a me piaci in tutto il resto; mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco“.

Paolo Masella si dichiara a Letizia Petris, la reazione: “Voglio ammettere questa cosa…”

Le parole di Paolo Masella risultano piuttosto chiare; l’interesse c’è, ma il fatto che Letizia Petris sia fidanzata pone un limite al suo modo di metterlo in evidenza. Rispetto alle scorse settimane, la circostanza sembra però avere meno peso rispetto alla sua voglia di giocarsi le proprie carte per conquistare il cuore della concorrente. “Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano; l’ho detto davanti a tutta Italia che mi piace, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme però io porto rispetto perchè so che sei occupata”.

Come riporta Biccy, Letizia Petris non si è è posta remore nel rispondere alla dichiarazione di Paolo Masella. “Io adesso devo stare attenta a come parlo; se fossimo fuori in un parchetto ti direi altre cose. Ma qui ogni singola frase potrebbe essere usata contro di me in puntata. Ma quando hai capito che ti piaccio? Comunque io non sono convinta che ti piaccia Anita”. La concorrente del Grande Fratello 2023 non si è dunque pronunciata in maniera netta; nonostante sia fidanzata, la sua reazione sembra quasi di apertura piuttosto che di chiusura. “Resta il fatto che sono molto lusingata come donna e questo voglio ammetterlo, un uomo con una testa come la tua che ha un interesse, lusinga”.











