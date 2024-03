Paolo Masella e Mirko Brunetti, bacio a stampo al Grande Fratello/ ‘Ripicca’ al bacio hot tra Perla e Letizia

Grande Fratello 2024, scatta la ‘passione’ tra Mirko Brunetti e Paolo Masella

Nel corso della diretta della semifinale del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha accolto in studio l’ultimo eliminato, Paolo Masella. Il giovane si è raccontato nel merito del ritorno alla realtà e non poteva chiaramente non menzionare anche la mancanza provata per Letizia Petris, ancora nella Casa e in corsa per la finale del reality.

La presenza di Paolo Masella ha invitato a nozze Rebecca Staffelli che, interpellata da Alfonso Signorini, ha lanciato una particolare clip con protagoniste Letizia Petris e Perla Vatiero. Le due sono grandi amiche e il percorso al Grande Fratello 2024 ha suggellato giorno dopo giorno la loro amicizia. Nel corso della settimana, con modi e toni chiaramente scherzosi, si sono lasciate andare a dei baci hot, chiaramente con intenzioni goliardiche. La visione della clip ha suscitato l’ilarità di Paolo Masella, ma il bello si è realizzato da lì a poco.

Mirko Brunetti e Paolo Masella ‘rispondono’ al bacio hot tra Perla Vatiero e Letizia Petris

Dopo aver visionato la clip con il bacio hot tra Perla Valerio e Letizia Petris, è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini anche Mirko Brunetti. Il giovane non si è pronunciato, ma ha deciso di passare direttamente ai fatti. L’ex concorrente si è infatti fiondato tra le braccia di Paolo Masella per un bacio a stampo che ha mandato in visibilio il pubblico.

La scena del bacio tra Paolo Masella e Mirko Brunetti ha divertito particolarmente Alfonso Signorini che ha chiesto ovviamente un parere in casa alle rispettive fidanzate, Letizia Petris e Perla Vatiero. Le due hanno confessato di essersi perse il momento del bacio; detto fatto, i due ex concorrenti si sono di nuovo portati al centro studio per offrire un simpatico bis del bacio a stampo.

